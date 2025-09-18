Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
D. Trumpas pareiškė judėjimui „Antifa" suteikiantis „didelės teroristinės organizacijos" statusą

2025 m. rugsėjo 18 d.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad judėjimui „Antifa“, kurio pavadinimas sutrumpintai reiškia „antifašistinis“ ir dažnai būna klijuojamas įvairioms kraštutinių kairiųjų grupuotėms, suteiks „didelės teroristinės organizacijos“ statusą – tai padaryti jis grasino dar savo pirmosios kadencijos metu.
„Taip pat primygtinai rekomenduosiu pagal aukščiausius teisinius standartus ir praktiką nuodugniai ištirti tuos, kurie finansuoja „ANTIFA“, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas, judėjimą pavadindamas „LIGUISTA, PAVOJINGA, RADIKALIOSIOS KAIRĖS KATASTROFA“.
Tokį statusą judėjimui suteikti D. Trumpas pirmadienį pagrasino po to, kai aukštas Baltųjų rūmų pareigūnas Stephenas Milleris pažadėjo, kad administracija išnaikins tariamą „milžinišką vidaus teroristų judėjimą“, kurį jis susiejo su dešinės aktyvisto Charlie Kirko nužudymu.
D. Trumpas dar savo pirmosios kadencijos metu vertė judėjimui „Antifa“ kaltę dėl įvairių jam nepatinkančių veiksmų, pradedant smurtu prieš policiją ir baigiant 2021 m. sausio 6 d. prie JAV Kongreso įvykusiomis riaušėmis.
Nors federalinės teisėsaugos kompetencijai priklauso ir kova su vidaus terorizmu, jokio „vidaus teroristinių organizacijų“ sąrašo Jungtinėse Valstijose nėra.
