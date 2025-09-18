JAV rytuose ginkluotas asmuo nušovė 3 policijos pareigūnus, 2 sužeidė

„Galiu patvirtinti, kad šiandien buvo šaudoma į penkis teisėsaugos pareigūnus, trys iš jų – žuvo“, – žurnalistams sakė valstijos policijos komisaras Christopheris Parisas, pridūręs, kad du pareigūnai kritinės būklės buvo nuvežti į ligoninę.
Pareigūnai, atlikdami tyrimą dėl buitinio smurto, buvo nuvykę vienu adresu ir ten apšaudyti.
„Galiu patvirtinti, kad šaulys yra negyvas“, – pridūrė Ch. Parisas, teigdamas, kad įtariamąjį nušovė policija. Jis pridūrė, kad vyksta tyrimas ir grėsmės visuomenei nebėra.
Šaudynės įvyko trečiadienio popietę Kodoruso miestelyje Jorko apygardoje, 130 mylių (210 km) į pietvakarius nuo Filadelfijos.
„Yra daugybė detalių, kurių šiuo metu nesame pasirengę atskleisti, atsižvelgiant į tebevykstantį tyrimą“, – sakė Ch. Parisas, pridurdamas, kad abiejų sužeistų pareigūnų būklė yra kritinė, bet stabili.
Pensilvanijos gubernatorius Joshas Shapiro pareiškė, kad „tai absoliučiai tragiška ir sukrečianti diena Jorko apygardai ir visai Pensilvanijos sandraugai“.