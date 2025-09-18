Moterų klausimą iškėlęs Popiežius Leonas žada neskubėti: Bažnyčios doktrinos nekeis

Prieš keturis mėnesius išrinktas iš JAV kilęs pontifikas laikėsi kitokio tono nei tiesmukai kalbėdavęs popiežius Pranciškus, kurio bandymai atverti Bažnyčią moderniajai erai įsiutino tradicinių vertybių šalininkus.
Duodamas knygai „Popiežius Leonas XIV: pasaulio pilietis, XXI amžiaus misionierius“ skirtą interviu JAV žurnalistei Elise Ann Allen, Leonas pripažino, kad „žmonės nori, jog pasikeistų Bažnyčios doktrina, nori, kad pasikeistų požiūris“.
Tačiau, jo teigimu, „turime pirma pakeisti požiūrį ir tik tada galvoti apie tai, ką Bažnyčia sako kuriuo nors klausimu“.
Leonas sakė, kad pritaria Pranciškaus troškimui į Bažnyčią priimti visus, „bet aš nekviečiu žmogaus į Bažnyčią vien dėl to, kad jo tapatybė yra ar nėra vienokia ar kitokia“.
Jo pirmtakas, kuris, būdamas 88-erių, mirė šių metų balandį, yra ne kartą sakęs kad į Bažnyčią mielai priima ir tuos, kurie tradiciškai yra laikomi „nusidėjėliais“.
Tačiau Leonas sakė, jog „labai mažai tikėtina, kad artimiausiu metu“ Bažnyčios doktrina dėl lytiškumo ar santuokos pasikeis.
„Manau, kad Bažnyčios doktrina išliks tokia, kokia yra“, – ketvirtadienį Peru, kur Leonas beveik 20 metų gyveno kaip misionierius, ispanų kalba išleistoje knygoje cituojami jo žodžiai.
Pranciškaus sprendimas labai ribotomis aplinkybėmis leisti laiminti tos pačios lyties asmenų santuokas sukėlė konservatorių pasipriešinimą, ypač Afrikoje ir Jungtinėse Valstijose.
Leonas, popiežiumi tapęs tuo metu, kai Bažnyčia mėgino išspręsti rimtus vidinius nesutarimus, sakė, kad „bet koks klausimas, susijęs su LGBTQ klausimais, yra labai poliarizuojantis“, ir pridūrė: „Aš stengiuosi dar labiau nepolarizuoti Bažnyčios ar neskatinti jos poliarizacijos“.
Šį mėnesį pontifikas suteikė privačią audienciją amerikiečiui kunigui Jamesui Martinui – vienam iš garsiausių homoseksualių katalikų aktyvistų.
Tačiau į maždaug 1,4 tūkst. LGBTQ+ bendruomenei atstovaujančių katalikų, atvykusių į piligriminę kelionę į Vatikaną, Leonas viešai nesikreipė.
Jis pabrėžė, kad remia „tradicinę šeimą“, kurią „sudaro tėvas, motina ir vaikai“.
„Tikra krizė“
Septyniasdešimtmetis Leonas taip pat stengėsi atvėsinti lūkesčius, susijusius su aktualiu moterų diakono pareigose klausimu, galinčiu tapti istorinės reikšmės reforma, kurią Pranciškus ragino katalikybės ekspertus išnagrinėti.
„Šiuo metu neketinu keisti Bažnyčios doktrinos šia tema“, – pasakė Leonas, nors pridūrė, kad yra „tikrai pasirengęs ir toliau klausytis žmonių“.
Popiežius kalbėjo ir apie vieną didžiausių pastaraisiais dešimtmečiais katalikų Bažnyčią persekiojančių skandalų – seksualinį vaikų išnaudojimą tarp kunigų, tačiau sakė, kad tai nebus pagrindinė jo pontifikato tema.
Pranciškus per 12 savo popiežiavimo metų ėmėsi įvairių priemonių, skirtų kovoti su dvasininkų pedofilija, tačiau seksualinio išnaudojimo aukų asociacijos teigė, kad tokios priemonės nebuvo pakankamai griežtos.
Nors Leonas teigė, kad seksualinis išnaudojimas dvasininkijoje yra „tikra krizė“, jis pabrėžė, kad kaltinamieji kunigai yra nekalti, kol neįrodyta jų kaltė, ir kaip tokie turi būti „apsaugoti“, o mes „negalime priversti visos Bažnyčios sutelkti dėmesį tik į šią problemą“.
Iš JAV kilęs popiežius pasakojo apie savo naują gyvenimą katalikų Bažnyčios vadovo pareigose mažoje Vatikano miesto valstybėje bei nuolatinius susitikimus su pasaulio lyderiais.
„Atvirai kalbant, nelengva atsisakyti visko, kuo buvai ir ką turėjai praeityje, ir imtis vaidmens, kuris iš esmės trunka 24 valandas per parą ir yra toks viešas“, – paatviravo jis.
Pasak jo, vieni darbo aspektai yra lengvesni nei kiti. Be to, Leonas pridūrė, kad Bažnyčios vidaus valdymo sistemoje dar tik „merkia kojas į seklumą“.
Vatikano finansinės bėdos jo ramaus miego netrikdė, mat jis „šiek tiek išmano ir žino daugybę įvairių finansinių dalykų“.
Tačiau jis išreiškė susirūpinimą dėl vis didėjančios pajamų atskirties ir atkreipė dėmesį į neseniai pasirodžiusią žinią, kad Elonas Muskas gali tapti pirmuoju pasaulyje trilijonieriumi.
„Jei tai yra vienintelis dalykas, kuris dar turi vertę, turime didelių bėdų“, – pasakė jis.