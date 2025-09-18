Pavojingas incidentas su JAV prezidento lėktuvu: D. Trumpas buvo per plauką nuo tragedijos

Tai pranešė „Bloomberg“.
Danguje virš Niujorko užfiksuotas pavojingai vienas prie kito priartėję orlaiviai: prezidentinis lėktuvas „Air Force One“ ir „Spirit Airlines“ keleivinis „Airbus A321“. Pirmame tuo metu buvo JAV prezidentas Donaldas Trumpas.
Aviacijos tarnybos teigimu, abu lėktuvai kirto kelius Long Ailendo rajone, kai kontrolierius pastebėjo, kad jų aukštis ir kryptys sutapo.
Jis paragino „Spirit Airlines“ pilotus nedelsiant pakeisti kursą. Iš pradžių jokio atsakymo nebuvo, po to skrydžio vadovas perspėjimą pakartojo griežčiau, liepdamas sukti 20 laipsnių į dešinę. Po kelių sekundžių tylos „Spirit Airlines“ įgula patvirtino maršruto koregavimą.
Tada, paminėdamas „Air Force One“, dispečeris pasakė: „Esu tikras, kad matote, kas tai yra“, ir pridėjo nurodymus „Spirit Airlines“ įgulai „atkreipti dėmesį“ ir „žiūrėti toliau nuo savo iPad“.
Susidūrimas vos neįvyko su „Spirit Airlines“ reisu 1300, kuris buvo pakeliui iš Fort Loderdeilo į Bostoną. Lėktuvai buvo tik kelių mylių atstumu, o tai yra saugiose ribose, tačiau šis incidentas sukėlė susidomėjimą socialiniuose tinkluose, nes žmonės realiu laiku stebėjo prezidento skrydį. Vartotojai aptarė ne tik patį incidentą, bet ir griežtą dispečerio toną jam kreipdamasis į pilotus.
Nepaisant įvykiui skirto dėmesio, aviacijos tarnybos pabrėžė, kad susidūrimo nebuvo, o keleivių ir JAV prezidento saugumui pavojus negresia.
JAV prezidentasDonaldas Trumpas (Donald Trump)Air Force One
