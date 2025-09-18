Lrytas Premium prenumerata tik
Sujudimas Prancūzijoje: prie mokyklos lakstė mačete ginkluotas vyras

2025 m. rugsėjo 18 d. 21:27
Prancūzijos policija ketvirtadienį nušovė mačete ginkluotą vyrą netoli mokyklos pietrytiniame La Seyne-sur-Mer miestelyje, pranešė prokurorai.
„Grasinęs“ asmuo atsisakė vykdyti policijos nurodymus ir pajudėjo pareigūnų link. Pirmiausia jie panaudojo elektrošoko ginklą, o po to paleido į vyrą šešis šūvius, sakė prokuroras Samuelis Finielzas.
Jis teigė, kad pareigūnai taikėsi į vyro apatinę kūno dalį, bet jis mirė nuo patirtų sužalojimų įvykio vietoje.
Šaltinio policijoje teigimu, incidentas įvyko prieš pat 17 val. netoli darželio mokyklėlės. „Atrodo, kad vaikams buvo grasinama“, – sakė S. Finielzas ir pridūrė, kad niekas nenukentėjo.
Pasak jo, į įvykio vietą atvykę pareigūnai pamatė vyrą, turėjusį ginklą, panašų į mačetę „su kelių dešimčių centimetrų ilgio ašmenimis“. Policininkai liepė jam „mesti ginklą ant žemės, bet jis to nepadarė“, sakė prokuroras.
Incidentas įvyko tuo metu, kai šimtai tūkstančių žmonių visoje Prancūzijoje išėjo į gatves pareikšti pykčio dėl vyriausybės taupymo politikos.
Po pastarojo meto peiliais ginkluotų asmenų išpuolių prieš mokytojus ir mokinius Prancūzijos valdžia patiria spaudimą pažaboti nusikalstamumą prie mokyklų.
