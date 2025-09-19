Lrytas Premium prenumerata tik
PasaulisĮvykiai

Estijoje – įtampa: trys Rusijos naikintuvai pažeidė oro erdvę, reaguojant pakelti Italijos F-35

2025 m. rugsėjo 19 d. 18:22
Papildyta
Trys Rusijos naikintuvai MiG-31 penktadienį virš Suomijos įlankos pažeidė NATO narės Estijos oro erdvę ir ten išbuvo 12 minučių, pranešė Talinas. Kaip skelbė „Politico“, į orą buvo pakelti NATO naikintuvai – Italijos „F-35“.
Tariamas įsiveržimas įvyko tuo metu, kai palei NATO rytinę sieną tvyro padidėjusi įtampa, o kartu ir po to, kai Lenkija praėjusią savaitę pasiskundė, kad į jos teritoriją įskrido apie 20 rusiškų bepiločių orlaivių. Maskva neigė, kad Lenkija buvo taikinys. Rusija šiuo metu vykdo karą prieš Ukrainą ir dažnai išbando Vakarų oro gynybą, tačiau Estija pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais skrydžiai tapo labiau provokuojantys.
„Rusija šiais metais jau keturis kartus pažeidė Estijos oro erdvę, o tai savaime yra nepriimtina. Tačiau šiandienos įsibrovimas (…) yra be precedento įžūlus“, – pareiškė užsienio reikalų ministras Margusas Tsahkna.
„Į Rusijos vis plačiau vykdomą ribų bandymą ir didėjantį agresyvumą turi būti reaguojama sparčiai didinant politinį ir ekonominį spaudimą“, – sakė jis.
Informaciją apie įsibrovimą patvirtino ir Estijos gynybos ministerija.
Po žinios apie Estijos oro erdvės pažeidimą Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kaja Kallas apkaltino Maskvą „labai pavojinga provokacija“. K. Kallas, kuri yra buvusi Estijos ministrė pirmininkė, tinkle „X“ įspėjo, kad naujausias Rusijos pažeidimas NATO rytiniame flange „dar labiau padidina įtampą regione“, ir pridūrė, jog „ES visiškai solidarizuojasi su Estija“.
EstijanaikintuvaiRusija
