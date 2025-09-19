Netikėtai atsistatydino JT specialusis pasiuntinys Sirijai

Jis informavo JT generalinį sekretorių Antonio Guterresą apie savo ketinimus trauktis dėl asmeninių priežasčių, sakė 69-erių norvegas. Jis padėkojo sirų tautai, „už ypatingą drąsą ir žmogiškumą per tuos metus“.
A. Guterresas patenkino G. Pederseno prašymą. Jis netolimoje ateityje paliks pareigas, „tačiau iki paskutinės dienos visiškai vykdys savo užduotis“.
G. Pederseno uždavinys buvo tarpininkauti politiniame procese, kad būtų pasiektas taikus sprendimas Sirijos konflikte.
Po ilgamečio diktatoriaus Basharo al Assado nuvertimo 2024 m. pabaigoje tarp JT pasiuntinio užduočių buvo paremti islamistų vadovaujamos pereinamojo laikotarpio vyriausybės valstybines institucijas ir JT rezoliucijos pagrindu, be kita ko, diskutuoti apie naują konstituciją. G. Pedersenas taip pat buvo vienas atsakingųjų už humanitarinės pagalbos koordinavimą ir skatino tarptautinę paramą atstatymui.