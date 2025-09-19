Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Svajonių atostogos Italijoje virto košmaru: sumaišė su ieškomu nusikaltėliu

2025 m. rugsėjo 19 d. 15:25
Turistas iš Rumunijos beveik mėnesį praleido kalėjime, kai pirmąją atostogų Italijoje dieną policija palaikė jį ieškomu nusikaltėliu, penktadienį pranešė jo advokatas.
Daugiau nuotraukų (1)
„Košmaras baigėsi“, – ketvirtadienį išeidamas iš Pordenonės kalėjimo šiaurės Italijoje sakė Ovidiu A., pranešė vietos laikraštis „Corriere del Veneto“.
„Jis pagaliau galėjo vėl susitikti su savo šeima“, jo laukusia nuo rugpjūčio 24 d., kai jis buvo suimtas, sakė advokatas Stefano De Rosa.
Iš Jasų miesto Rumunijoje kilęs Ovidiu A. atvyko su šeima praleisti kelias dienas Kaorlėje, netoli Venecijos. Netrukus jis sužinojo, kad jo pavardė yra tokia pati kaip ir ieškomo rumuno nusikaltėlio, anksčiau Italijoje nuteisto dvejų metų laisvės atėmimo bausme už vagystę sunkinančiomis aplinkybėmis.
Turistui savo pavarde užsiregistravus viešbutyje, suveikė perspėjimo sistema ir jį per pirmuosius pusryčius suėmė karabinieriai.
Jo advokatas sakė, kad jam buvo sunku surinkti įrodymus, patvirtinančius klaidingą tapatybės nustatymą, nes teismo procesas dėl vagystės vyko 2014 m., o galutinis nuosprendis buvo paskelbtas 2020 metais.
„Policijos, kalėjimo, teismo ir karabinierių kompiuterinės sistemos nėra susietos. Turėjau prašyti dokumentų iš kiekvieno biuro“, – sakė jis.
Pasak „Corriere del Veneto“, prieš grįždamas į Rumuniją turistas su šeima nori dar kelias dienas paatostogauti Italijoje.
 
RumunijaItalijaAtostogos

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.