Teismas dėl B. Macron lyties pasiekė absurdą: pateiks „mokslinių ir fotografinių įrodymų“

Macronų šeimos advokatas Tomas Clare’as teigė, kad pora yra pasirengusi „bendrais ir konkrečiais faktais“ įrodyti, jog C. Owens teiginiai, esą ponia B. Macron gimė vyru, yra melagingi.
C. Owens 2024-aisiais pradėjo skleisti nepagrįstas sąmokslo teorijas apie ponios B. Macron lytinę tapatybę „YouTube“ vaizdo įrašuose ir tinklalaidžių epizoduose, kurie sulaukė milijonų peržiūrų.
Ji yra pareiškusi, kad „savo visą profesinę reputaciją“ pastatys ant to, esą, jos manymu, B. Macron „iš tiesų yra vyras“.
Macronai liepą padavė C. Owens į teismą Delavero valstijoje, apkaltinę ją skleidžiant „nesuvokiamus, šmeižikiškus ir absurdiškus“ melus, kurie sukėlė „pasaulinės pažeminimo kampaniją“ ir „nuolatinį patyčių srautą“.
T. Clare’as BBC laidoje „Fame Under Fire“ teigė, kad teismui bus pateikta „ekspertų parodymų“, kurie bus „mokslinio pobūdžio“. Jis nepatikslino, kokie įrodymai bus pateikti teisme.
Nepaisydama artėjančio teismo proceso, C. Owens liepą viename interviu dar kartą pakartojo savo nepagrįstą teiginį ir pareiškė, esą B. Macron mirtis bus suvaidinta dar iki bylos nagrinėjimo etapo.
Pasak T. Clare’o, B. Macron šie kaltinimai buvo „nepaprastai skaudūs“, o jos vyro dėmesį jie nukreipė nuo prezidentinių pareigų.
„Nenoriu pasakyti, kad tai kažkaip jį išmušė iš vėžių. Tačiau, kaip ir bet kuris žmogus, bandantis derinti karjerą bei šeimos gyvenimą, kai puolama tavo šeima, būtų išsekintas. Ir jis nėra tam atsparus vien dėl to, kad yra valstybės vadovas“, – sakė jis.
„Labai skaudu, kad reikia eiti ir viešai pateikti tokius įrodymus“, – pridūrė advokatas.
Pasak jo, B. Macron pasiryžusi „viešai atstatyti tiesą“.
„Tai procesas, kurį jai teks ištverti labai viešu būdu. Tačiau ji pasiruošusi tai padaryti, – dėstė T. Clare’as. – Jeigu tas nemalonumas ir diskomfortas, kurį ji patirs taip save atverdama, yra kaina už tiesos atskleidimą ir šio reikalo sustabdymą, – ji šimtu procentų pasirengusi ją sumokėti.“
Atsakydama į 219 puslapių ieškinį dėl šmeižto, C. Owens „YouTube“ įkeltame vaizdo įraše teigė, kad Macronams ne kartą siūlė galimybes pateikti įrodymus ir paneigti jos kaltinimus, tačiau neva nesulaukė jokio atsako.
Pernai B. Macron buvo priteista 6750 svarų sterlingų kompensacija po to, kai dvi dešiniųjų pažiūrų nuomonės formuotojos – Amandine Roy ir Natacha Rey – apkaltino ją esant translytę moterį.
Joms taip pat buvo įsakyta sumokėti kompensaciją jos broliui Jean-Michel Trogneux, kurį jos kaltino neva pasisavinusiu B. Macron tapatybę.
Emmanuelis MacronasBrigitte Macrontranslytiškumas
