D. Trumpas teigia, kad neigiamas jo nušvietimas žiniasklaidoje yra „neteisėtas“

„Jie paima puikią istoriją ir paverčia ją bloga. Aš asmeniškai manau, kad tai tikrai neteisėta“, – Ovaliajame kabinete susirinkusiems žurnalistams sakė D. Trumpas, kuris šiais metais padavė į teismą kelias dideles žiniasklaidos priemones.
79 metų respublikonas, pats mėgstantis žiūrėti televiziją, daugiausia dėmesio savo tulžingoje kalboje skyrė JAV televizijos tinklams, pakartodamas teiginį, kad reportažai apie jį ir jo administraciją yra „97 procentais blogi“.
Jis taip pat gynė Federalinės ryšių komisijos (FCC) vadovą Brendaną Carrą, kurio grasinimai transliuotojams sukėlė šalyje diskusijas dėl žodžio laisvės ir sukėlė tam tikrą nerimą net tarp respublikonų.
B. Carras trečiadienį sukritikavo J. Kimmelio pastabas dėl konservatyvaus aktyvisto Charlie Kirko nužudymo ir pagrasino transliuotojams, rodantiems jo laidą, galimomis sankcijomis.
Po kelių valandų ABC paskelbė, kad J. Kimmelio laida stabdoma neribotam laikui.
Penktadienį D. Trumpas pavadino B. Carrą „neįtikėtinai drąsiu Amerikos patriotu“.
Tuo tarpu Teksaso senatorius Tedas Cruzas, artimas D. Trumpo sąjungininkas, pareiškė manantis, kad pavojinga vyriausybei užimti poziciją, kai ji mano galinti nurodinėti, kokios kalbos jai patinka, o kokios ne.
Komentuodamas B. Carro grasinimą skirti transliuotojams baudas arba panaikinti jų licencijas dėl jų laidų turinio, T. Cruzas paminėjo Martino Scorsese‘s filmą apie gangsterius.
„Turiu pasakyti, kad tai kaip iš filmo „Geri vyrukai“, – sakė T. Cruzas. – Tarsi mafiozas, kuris ateina į barą ir sako: „Gražus jūsų baras. Būtų gėda, jei jam kas nors atsitiktų.“
Pats D. Trumpas patyrė nesėkmę savo asmeninėje kovoje prieš žiniasklaidą – federalinis teisėjas priėmė griežtą sprendimą atmesti jo 15 mlrd. dolerių dydžio ieškinį prieš laikraštį „The New York Times“ dėl šmeižto.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVJimmy Kimmelas
