Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

Intensyvėjant puolimui, per Izraelio smūgius Gazos mieste žuvo 31 žmogus

2025 m. rugsėjo 20 d. 15:58
Gazos mieste šeštadienį žuvo mažiausiai 31 palestinietis, pranešė medicinos šaltiniai, tuo metu Izraelis, nepaisydamas tarptautinės kritikos, tęsė karinį puolimą pagrindiniame teritorijos didmiestyje.
Daugiau nuotraukų (1)
Visame Gazos Ruože, medikų teigimu, šeštadienį iš viso žuvo 47 žmonės.
Izraelio kariuomenė iš pradžių komentarų nepateikė. Abiejų pusių pateiktos informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
Izraelio naujienų portalas ynet, remdamasis palestiniečių šaltiniais, pranešė apie intensyvų bombardavimą ir „ugnies žiedą“ keliose Gazos miesto dalyse.
Remiantis penktadienį Izraelio kariuomenės paskelbta informacija, apie 480 000 palestiniečių jau paliko miestą, kuriame anksčiau gyveno apie 1 mln. žmonių.
Jie bando patekti į al Mawasi vietovę teritorijos pietvakariuose, kurią Izraelis yra paskelbęs „humanitarine zona“.
IzraelisGazapalestiniečiai

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.