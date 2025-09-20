Intensyvėjant puolimui, per Izraelio smūgius Gazos mieste žuvo 31 žmogus

Visame Gazos Ruože, medikų teigimu, šeštadienį iš viso žuvo 47 žmonės.
Izraelio kariuomenė iš pradžių komentarų nepateikė. Abiejų pusių pateiktos informacijos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
Izraelio naujienų portalas ynet, remdamasis palestiniečių šaltiniais, pranešė apie intensyvų bombardavimą ir „ugnies žiedą“ keliose Gazos miesto dalyse.
Remiantis penktadienį Izraelio kariuomenės paskelbta informacija, apie 480 000 palestiniečių jau paliko miestą, kuriame anksčiau gyveno apie 1 mln. žmonių.
Jie bando patekti į al Mawasi vietovę teritorijos pietvakariuose, kurią Izraelis yra paskelbęs „humanitarine zona“.