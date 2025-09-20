Maskvoje – vienas ieškomiausių nusikaltėlių pasaulyje: dirba su rusų šnipais

Austras J. Marsalekas buvo verbuotas Rusijos žvalgybos ir 2020 m. pabėgo į Rusiją tuo metu, kai „Wirecard“ paskelbė bankrotą ir paaiškėjo, kad iš sąskaitų dingo beveik 2 mlrd. eurų.
Žurnalistai nustatė, kad jis Maskvoje beveik neslepiasi ir vaikšto miesto centre su nauja drauge – 41 metų Artimųjų Rytų eksperte ir lingviste Tatjana Spiridonova, dirbančia FSB.
Persikėlęs į Rusiją, jis užsiaugino barzdą ir pasidarė plaukų persodinimo operaciją. T. Spiridonova buvo artima GRU pareigūno Stanislavo Petlinskio, kuris prižiūrėjo J. Marsaleką, draugė.
Tyrėjų duomenimis, dar 2016 m. ji gavo diplomatinį pasą ir prieigą prie slaptos informacijos. 2021 m. ji padėjo J. Marsalekui įsikurti Rusijoje, galimai mokė jį rusų kalbos. Abu aktyviai bendradarbiauja su FSB.
Po pabėgimo į Rusiją, pirmuosius metus J. Marsaleko naudojosi tikrų dvasininkų Konstantino Bajazovo ir Vitalijaus Malkino vardais, taip pat turėjo suklastotą Belgijos pasą Aleksandro Šmidto vardu ir dokumentą išgalvotu Aleksandro Nelidovo vardu.
Nuo 2021 m. pabaigos ryšiai su FSB tapo dar glaudesni.
Tyrėjai taip pat išsiaiškino, kad J. Marsalekas reguliariai vyksta į okupuotas Ukrainos teritorijas. 2024 m. vasarį jo telefonas prisijungė prie geležinkelio stoties Rusijos pasienio mieste Mitrofanivkoje. Jis pasidarė asmenukę su karine uniforma ir „Z“ ženklu.
Bent penkis kartus lankėsi okupuotame Kryme, kur praleisdavo daugiau nei parą, lydimas Rusijos specialiųjų pajėgų karių.
Šaltinis FSB patvirtino, kad jis dalyvavo „kovinėse užduotyse“, bet nesužinota, kokiose.
Anksčiau J. Marsalekas Libijoje ir Sirijoje mėgo fotografuotis su uniforma ir ginklu, o Libijoje net bandė organizuoti „žmogišką safarį“ – už pinigus parduoti prieigą prie „Wagner“ samdinių kamerų, kad pirkėjai gautų įtraukų karo potyrį. Žurnalistų teigimu, jis rado būdą tokį „safarį“ išbandyti Ukrainoje.
J. Marsalekas pabėgo į Rusiją po 2020 m. pareikštų kaltinimų sukčiavimu.