Portugalija sekmadienį oficialiai pripažins Palestinos valstybę, pranešė šalies URM

Jungtinė Karalystė, Kanada ir Prancūzija yra kelios iš Vakarų valstybių, planuojančių pripažinti Palestinos valstybę per JT Generalinės Asamblėjos posėdį, rengiamą tuo metu, kai Izraelis tęsia karinę kampaniją prieš „Hamas“ Gazos Ruože.
Lisabona jau liepos mėnesį paskelbė, kad ketina tai padaryti atsižvelgdama į „didelį nerimą keliančią konflikto raidą“, taip pat humanitarinę krizę ir nuolatinius Izraelio grasinimus aneksuoti palestiniečių žemes.
„Užsienio reikalų ministerija patvirtina, kad Portugalija pripažins Palestinos valstybę... oficiali pripažinimo deklaracija bus paskelbta sekmadienį, rugsėjo 21 dieną“, – sakoma ministerijos interneto svetainėje paskelbtame pareiškime.
Izraelis griežtai kritikuoja Palestinos pripažinimo planus, argumentuodamas, kad taip „Hamas“ apdovanojamas už 2023 m. spalio 7-osios išpuolį, dėl kurio prasidėjo karas Gazoje.
Vis dėlto sparčiai didėjanti humanitarinė krizė pakrantės ruože ir JT perspėjimas apie ten prasidėjusį badą įtikino net kai kuriuos ilgamečius Izraelio sąjungininkus pripažinti Palestinos valstybę.
Anksčiau penktadienį Prancūzijos prezidento Emmanuelio Macrono patarėjas sakė, kad Andora, Australija, Belgija, Liuksemburgas, Malta ir San Marinas taip pat planuoja pripažinti Palestinos valstybę.
Kitą savaitę Niujorke prasidėsiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje nuo pirmadienio bus svarstomas klausimas dėl vadinamojo dviejų valstybių sprendimo ilgai trunkančiame Izraelio ir Palestinos konflikte.
Maždaug trys ketvirtadaliai iš 193 JT šalių narių jau yra pripažinę Palestinos valstybę.
