Rusijoje tęsiasi paslaptingi incidentai su įmonių vadovais: vienas – reanimacijoje, kitas rastas negyvas

Abu vadovai susiję su svarbiais projektais – A. Tiuninas dirbo bendrovėje, kuri buvo kompozitinių medžiagų tiekėja laineriui MC-21, o A. Krotkovas vadovavo Nacionalinio kosmoso centro, kurį prieš savaitę iškilmingai atidarė Vladimiras Putinas, projektui.
Anoniminio telegramų kanalo MNS Moscow duomenimis, A. Krotkovas patyrė krūtinės žaizdą per bandymą nusišauti sporto klube „Moskva“ netoli Odincovo. Verslininko dukra MSK1 sakė, kad incidentas buvo nelaimingas atsitikimas per šaudymo iš pistoleto sesiją. Pasak jos, A. Krotkovas yra intensyviosios terapijos skyriuje ir jo gyvybei pavojus negresia.
️54 metų Andrejus Krotkovas, kaip teigiama jo oficialioje biografijoje, beveik 20 metų dirbo Rusijos saugumo tarnybose. Ten jis pasiekė FSB pulkininko leitenanto laipsnį, praneša „MNS Moscow“. Nuo 2006 m. jis užsiima nekilnojamojo turto valdymo verslu, o nuo 2013 m. vadovauja įvairioms „Zeppelin Holding“ struktūroms. Dabar A. Krotkovas yra bendrovių „Zeppelin“ generalinis direktorius ir bendrasavininkas. Bendrovių pajamos 2024 m. sudarė apie 1,5 mlrd. rublių (15 mln. eurų).
Tarp „Zeppelin“ klientų bendrovės interneto svetainėje minimos bendrovės „Transneft“, „United Engine Corporation“ (priklausanti „Rostec“), VEB.RF, EKS grupė (susijusi su GRU) ir NTV. Įmonė taip pat yra sudariusi valstybines sutartis dėl Gynybos ministerijos verslo parko K2 ir biurų ir verslo centro „VR-Resurs“ (priklausančio „Rusijos sraigtasparniams“) priežiūros. ️ 2025 m. liepos mėn. korporatyviniame žurnalo „Zeppelin“ numeryje A. Krotkovas pirmąjį pusmetį apibūdino kaip „itin sunkų“ dėl „beprecedentės“ klientų skolos, kuri susidarė bendrovei.
UMATEX generalinio direktoriaus Aleksandro Tiunino kūnas buvo rastas šalia jo automobilio užmiesčio kelyje netoli Kokoškino kaimo. Rusijos valstybinė žiniasklaida teigia, kad jis nusižudė. Šalia kūno rastas medžioklinis šautuvas ir atsisveikinimo raštelis, kuriame, pasak agentūros TASS, rašoma, kad jis pavargo nuo kovos su depresija.
️50-metis Aleksandras Tiuninas 2016 m. tapo „Rosatom“ kompozicinių medžiagų padalinio ir mokslinių tyrimų ir gamybos komplekso „Chimpromengineering“ (vėliau – UMATEX) generaliniu direktoriumi, rodo jo oficiali biografija ir SPARK-Interfax duomenys. Prieš tai jis vadovavo telekomunikacijų bendrovėms.
„Rosatom“ Kompozito padalinys yra pirmaujanti Rusijos įmonė, gaminanti anglies pluoštą, naudojamą orlaivių, statybų, laivų statybos ir energetikos srityse. UMATEX dalyvavo importuojant kompozitines medžiagas Rusijos vidutinio nuotolio lėktuvui MS-21. 2021 m. vasarą pranešta, kad naujausias Rusijos lėktuvas yra pagamintas iš 30 proc. kompozitų, kuriuos taip pat pagamino UMATEX.
Sprendžiant iš žiniasklaidos publikacijų, rusiški kompozitai pasirodė esantys prastesni už užsienietiškus, todėl lėktuvo svoris padidėjo 6 tonomis, o jo skrydžio nuotolis sumažėjo perpus. Modelis ️MS-21 yra labai svarbus siekiant pakeisti importą Rusijos civilinėje aviacijoje. Tai vienintelis vietinis orlaivis, kurį „Aeroflot“ ketina pirkti dideliais kiekiais. Tačiau jo masinė gamyba nuolat atidedama.
A. Tiunino mirtis ir A. Krotkovo sužeidimas – tai dar du incidentai iš keistų įvykių, susijusių su pagrindinių Rusijos bendrovių aukščiausio lygio vadovais, kurie įvyko nuo karo pradžios.
️Rugsėjo pradžioje netoli Kaliningrado buvo rastas įmonės, žadėjusios paversti regioną pasauline trąšų gamybos lydere, direktoriaus kūnas be galvos.
RusijaMirtiskaras Ukrainoje
