Britų karalius Karolis III aplankė seniausiu pasaulio žmogumi laikomą britę

2025 m. rugsėjo 21 d. 13:04
Netrukus po to, kai atsisveikino su JAV prezidentu Donaldu Trumpu, britų karalius Karolis III šią savaitę susitiko su dar viena ypatinga asmenybe – Ethel Caterham, kuri tikriausiai yra seniausias pasaulio žmogus.
Pasak naujienų agentūros AP, monarchas 116 metų senolę ketvirtadienį aplankė senelių globos namuose Laitvoteryje Anglijos Surėjaus grafystėje.
1909 m. rugpjūčio 21 d. gimusi E. Caterham seniausiu pasaulio žmogumi laikoma nuo balandžio pabaigos, kai eidama 117 metus mirė brazilų vienuolė Inah Canbarro Lucas.
Kalbėdama su karaliumi, E. Caterham, be kita ko, prisiminė 1969 m., kai karalienė Elžbieta iškilmingai suteikė jam Velso princo titulą. Karoliui tada buvo 21-eri.
„Visos merginos buvo jus įsimylėjusios ir norėjo už jūsų ištekėti“, – pasakojo šimtametė. Karalius esą į tai reagavo nuoširdžiu juoku.
Karalius Karolis III

