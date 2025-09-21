Rusijos mieste sugriovo dalis mokyklos pastato

"Šiandien 10.40 val. budinčioji dalis gavo pranešimą apie Tatarsko mieste, Novosibirsko srityje, sugriuvusią vidurinės mokyklos Nr. 5 pastato dalį", - pranešama tarnybos "Telegram" kanale.
Pažymima, kad nukentėjusiųjų nėra. Griūties metu mokykloje žmonių nebuvo. Šiuo metu įvykio vietoje dirba specialiosios tarnybos.
Anksčiau, rugpjūčio 14 d., Taganrogo miesto vadovė Svetlana Kambulova pranešė apie daugiabučio gyvenamojo namo perdangos griūtį.
Pasak jos, apie vidurnaktį vieno iš butų rūsyje sugriuvo pertvara, dėl to įgriuvo lubų sijos ir perdangos plokštės.