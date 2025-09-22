Lrytas Premium prenumerata tik
Aktyvistai: šiais metais Irane jau įvykdyta per 1 tūkst. egzekucijų

2025 m. rugsėjo 22 d. 14:23
Irane šiais metais, aktyvistų duomenimis, jau įvykdyta daugiau kaip 1 tūkst. egzekucijų. Vien per kiek daugiau kaip tris mėnesius nuo Izraelio karo prieš Iraną pradžios mirties bausmė įvykdyta 404 asmenims, pranešė Norvegijoje įsikūrusi žmogaus teisių organizacija „Hengaw“.
Rugpjūčio pabaigoje Jungtinės Tautos buvo suskaičiavusios 841 egzekuciją nuo metų pradžios – tai smarkus padidėjimas, lyginant su pastaraisiais metais. 2024 m., JT duomenimis, Irane įvykdytos mažiausiai 975 mirties bausmės. Šiais metais įvykdytų egzekucijų skaičius gali pasiekti didžiausią lygį per dešimtmečius.
Per karą su Izraeliu birželį ir po paliaubų įsigaliojimo saugumo institucijos ėmėsi griežtų veiksmų prieš asmenis, tariamai kolaboravusius su mirtinu priešu.
Irano žiniasklaida pranešė apie virtinę egzekucijų dėl tariamo šnipinėjimo Izraeliui.
