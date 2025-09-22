Neįtikėtina statistika: kas šeštas naftos tanklaivis priklauso Rusijos šešėliniam laivynui

Po 2022 m. pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą Vakarai įvedė virtinę sankcijų, skirtų riboti Kremliaus pajamas iš naftos eksporto. Tačiau Maskva greitai surado išeitį: ėmė supirkinėti senus, sunkiai atsekamos nuosavybės laivus, kurie slapta gabena naftą į Kiniją, Indiją ir kitas tolimas rinkas.
„S&P Global Market Intelligence“ duomenimis, 2025 m. pradžioje „šešėlinį laivyną“ sudarė apie 940 laivų – 45 proc. daugiau nei prieš metus. Jų dalis sudaro apie 17 proc. viso pasaulinio tanklaivių laivyno.
Daugelis šių laivų plaukioja be tinkamo draudimo, dažnai keičia vėliavas, klaidingai nurodo buvimo vietą, o naftą perpyla jūroje, taip apsunkindami krovinio kilmės atsekimą ir sankcijų taikymą.
Pasak S&P, šių laivų vidutinis amžius siekia apie 20 metų, kai tuo metu bendra pasaulinio naftos laivyno vidutinė riba – 13 metų.
„Draudimo nebuvimas ir labai seni laivai didina ekologinės katastrofos riziką“, – įspėjo „Greenpeace Ukraine“ vadovė Natalija Gozak.
Be to, kai kurie iš šių laivų įtariami vykdant povandeninę diversinę veiklą – gadinant vamzdynus ar kabelius.
„Daugelis nori padaryti lengviausią dalį – įvesti sankcijas. Tačiau realybėje mes sukūrėme dar didesnę problemą. Sankcijos jų neišstūmė iš verslo. Jos išstūmė juos iš legalaus verslo“, – „The New York Times“ pabrėžė jūrų saugumo ekspertas ir tyrimų bendrovės „IR Consilium“ įkūrėjas Ianas Ralby.
