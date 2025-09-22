Lrytas Premium prenumerata tik
Neįtikėtina statistika: kas šeštas naftos tanklaivis priklauso Rusijos šešėliniam laivynui

2025 m. rugsėjo 22 d. 10:32
Lrytas.lt
Rusijai pavyko apeiti Vakarų sankcijas, sukūrus šešėlinį naftos tanklaivių laivyną. Skaičiuojama, kad apie 17 proc. visų pasaulyje veikiančių tokio tipo laivų naudojami rusiškai naftai gabenti, praneša „The New York Times“.
Po 2022 m. pradėtos plataus masto invazijos į Ukrainą Vakarai įvedė virtinę sankcijų, skirtų riboti Kremliaus pajamas iš naftos eksporto. Tačiau Maskva greitai surado išeitį: ėmė supirkinėti senus, sunkiai atsekamos nuosavybės laivus, kurie slapta gabena naftą į Kiniją, Indiją ir kitas tolimas rinkas.
„S&P Global Market Intelligence“ duomenimis, 2025 m. pradžioje „šešėlinį laivyną“ sudarė apie 940 laivų – 45 proc. daugiau nei prieš metus. Jų dalis sudaro apie 17 proc. viso pasaulinio tanklaivių laivyno.
Daugelis šių laivų plaukioja be tinkamo draudimo, dažnai keičia vėliavas, klaidingai nurodo buvimo vietą, o naftą perpyla jūroje, taip apsunkindami krovinio kilmės atsekimą ir sankcijų taikymą.
Pasak S&P, šių laivų vidutinis amžius siekia apie 20 metų, kai tuo metu bendra pasaulinio naftos laivyno vidutinė riba – 13 metų.
„Draudimo nebuvimas ir labai seni laivai didina ekologinės katastrofos riziką“, – įspėjo „Greenpeace Ukraine“ vadovė Natalija Gozak.
Be to, kai kurie iš šių laivų įtariami vykdant povandeninę diversinę veiklą – gadinant vamzdynus ar kabelius.
„Daugelis nori padaryti lengviausią dalį – įvesti sankcijas. Tačiau realybėje mes sukūrėme dar didesnę problemą. Sankcijos jų neišstūmė iš verslo. Jos išstūmė juos iš legalaus verslo“, – „The New York Times“ pabrėžė jūrų saugumo ekspertas ir tyrimų bendrovės „IR Consilium“ įkūrėjas Ianas Ralby.
