Po ilgos pertraukos – pirmas D. Trumpo ir E. Musko susitikimas: „Aš tavęs pasiilgau“

Abu jie sėdėjo privačioje ložėje, kalbėjosi, o oficiali Baltųjų rūmų paskyra socialiniuose tinkluose išskyrė šį susitikimą.
Britų „Daily Mail“ paskelbė Trumpo ir Elono Musko pokalbio per Charlio Kirko laidotuves transkripciją. Ją parengė „skaitytoja iš lūpų“ Nikola Hikling.
JAV prezidentas pirmiausia kreipėsi į E. Muską su paprastu klausimu: „Kaip sekasi?“, o netrukus pridūrė: „Elonai, girdėjau, kad norėjai pasikalbėti“.
Prie jų prisijungus UFC vadovui Danui White’ui, D. Trumpas pasiūlė: „Pamėginkime rasti kelią atgal į bendras vežes“.
E. Muskas tik pritariamai linktelėjo, o tada prezidentas paspaudė jam ranką ir ištarė: „Aš tavęs pasiilgau“.
Tai pirmas kartas, kai jie pasirodė viešumoje kartu nuo to laiko, kai E. Muskas gegužės pabaigoje paliko specialaus vyriausybės darbuotojo pareigas. Jis vadovavo Vyriausybės efektyvumo departamentui.
Išeidamas jis griežtai kritikavo Baltųjų rūmų pagrindinį įstatymo projektą, pabrėždamas, kad jis didina valstybės skolą.
Po to E. Muskas socialiniuose tinkluose surengė ilgesnę tiradą prieš D. Trumpą, o prezidentas pagrasino atšaukti federalines sutartis su E. Musko įmonėmis.
Nors jų draugystė, kai E. Muskas dirbo Baltuosiuose rūmuose, atrodė neatskiriama, pastaraisiais mėnesiais jie buvo kalbėję tik telefonu.