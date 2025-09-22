Prancūzija oficialiai pripažino Palestinos valstybę

Šį pranešimą salėje palydėjo garsūs plojimai. Kiek anksčiau, sekmadienį, Palestinos valstybingumą pirmosios iš didžiųjų Vakarų ekonomikų pripažino Jungtinė Karalystė, Kanada ir Australija.
„Kai kas sakys, kad jau per vėlu. Kiti sakys – per anksti. Tačiau viena aišku: mes nebegalime laukti“, – teigė E. Macronas.
Jis pabrėžė, kad spalio 7-osios „Hamas“ atakos išlieka „atvira žaizda“. Tačiau, anot jo, Gazos ruože šimtai tūkstančių žmonių yra priversti palikti namus, sužeisti, badaujantys ir traumuoti, nors „Hamas“ pajėgumai gerokai susilpninti.
„Niekas nepateisina karo Gazoje. Niekas“, – sakė Prancūzijos prezidentas.
E. Macronas kartu su Saudo Arabija pirmininkauja JT konferencijai, kuria siekiama iš naujo sustiprinti dviejų valstybių sprendimo idėją prieš metinį pasaulio lyderių susitikimą Generalinėje Asamblėjoje.
Konferencijoje dalyvaujančios šalys siekia palaikyti diplomatines viltis dėl konflikto sprendimo, numatančio Palestinos valstybę greta Izraelio.
Vis dėlto kritikai perspėja, kad didėjantis spaudimas Izraeliui gali dar labiau paaštrinti įtampą regione.
PrancūzijaPalestinaIzraelis
Rodyti daugiau žymių