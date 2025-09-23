Lrytas Premium prenumerata tik
D. Trumpą nužudyti bandęs vyras pripažintas kaltu 

2025 m. rugsėjo 23 d. 22:52
Lrytas.lt
JAV generalinė prokurorė Pam Bondi socialiniuose tinkluose pranešė, kad Ryanas Routhas, kuris praėjusiais metais buvo pastebėtas su ginklu netoli Donaldo Trumpo golfo aikštyno Floridoje, antradienį buvo pripažintas kaltu dėl pasikėsinimo nužudyti svarbų kandidatą į prezidentus, skelbia „Reuters“. 
Į D. Trumpą, kuris tuo metu žaidė golfą „Trump International Golf Club“ klube, Vest Palm Byče, 59-erių R. Routhas nukreipė šautuvą per tvorą.
Vyras taip pat pripažintas kaltu pagal keturis kitus jam pareikštus kaltinimus, įskaitant federalinio agento veiklos trukdymą ir ginklų pažeidimus. Jam gresia maksimali bausmė – kalėjimas iki gyvos galvos.
R. Routhas pabėgo neiššovęs nė vieno šūvio, kai JAV slaptosios tarnybos agentas, patruliavęs priešais D. Trumpą, pastebėjo vyrą ir šautuvą, o tuomet pradėjo šaudyti ugnį, kaip teigė šios bylos liudytojai.
