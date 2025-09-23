D. Trumpą nužudyti bandęs vyras pripažintas kaltu 

Į D. Trumpą, kuris tuo metu žaidė golfą „Trump International Golf Club“ klube, Vest Palm Byče, 59-erių R. Routhas nukreipė šautuvą per tvorą.
Vyras taip pat pripažintas kaltu pagal keturis kitus jam pareikštus kaltinimus, įskaitant federalinio agento veiklos trukdymą ir ginklų pažeidimus. Jam gresia maksimali bausmė – kalėjimas iki gyvos galvos.
R. Routhas pabėgo neiššovęs nė vieno šūvio, kai JAV slaptosios tarnybos agentas, patruliavęs priešais D. Trumpą, pastebėjo vyrą ir šautuvą, o tuomet pradėjo šaudyti ugnį, kaip teigė šios bylos liudytojai.