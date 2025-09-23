D. Trumpas suteikė judėjimui „Antifa“ „vidaus teroristinės organizacijos“ statusą

„Antifa“ yra militaristinė, anarchistinė organizacija, kuri aiškiai ragina nuversti Jungtinių Valstijų vyriausybę, teisėsaugos institucijas ir mūsų teisinę sistemą, – teigiama Baltųjų rūmų pranešime. – Prezidentui Trumpui vadovaujant ji nuo šiol bus laikoma vidaus teroristine organizacija.“
D. Trumpas apie planus tai padaryti paskelbė praėjusią savaitę.
„Antifa“ yra kairiųjų antifašistinis ir antirasistinis politinis judėjimas. Tai nėra centralizuota organizacija, o veikiau padrikas grupių ir asmenų tinklas.
Toks statusas jam suteiktas praėjus 12 dienų po įtakingo konservatorių aktyvisto Charlie‘io Kirko nužudymo, dar labiau pagilinusio politinį Jungtinių Valstijų susiskaldymą. D. Trumpo įsakyme dėl judėjimo „Antifa“ jokios tiesioginės užuominos apie Ch. Kirko mirtį nebuvo.
Neaišku, kaip tiksliai JAV vyriausybė ketina kovoti su judėjimu „Antifa“. JAV ne pelno siekiančių tyrimų institutų ir pilietinių teisių organizacijų duomenimis, „Antifa“ aiškios organizacinės struktūros ar lyderių neturi.
Ch. Kirkas buvo laikomas svarbiu Amerikos dešiniųjų balsu. Per renginius, tinklalaides ir socialinius tinklus jis pasiekė milijonus žmonių, ypač jaunų vyrų. 2012 m. jis įkūrė jaunimo organizaciją „Turning Point USA“, kuri aktyviai veikia daugelyje vidurinių mokyklų ir koledžų.
Apie Ch. Kirko nužudymu įtariamo 22-ejų metų asmens motyvus žinoma nedaug. Tačiau iš karto po išpuolio D. Trumpas pirštu bedė į „radikaliosios kairės“ retoriką. Kritikai jį kaltino, kad užuot mėginęs atvėsinti aistras, jis tik dar labiau paaštrino ir taip įkaitusią atmosferą šalyje.
Ch. Kirko mirtis yra vienas iš daugelio pastaruoju metu JAV įvykdytų politiškai motyvuotų smurto aktų, nuo kurių nukentėjo tiek Demokratų, tiek Respublikonų partijos nariai.