Iš kalėjimo paleistas žinomiausias Egipto politinis kalinys Abdelas Fattah

A. Abdelo Fattah advokatas ir keli vyriausybės atstovai pirmadienį pranešė, kad prezidentas šešerius metus kalinamą aktyvistą atleido nuo likusios bausmės. 43-erių vyras buvo žinomiausias šalies politinis kalinys ir svarbus Arabų pavasario Egipte – revoliucijos, 2011 m. nuvertusios ilgametį diktatorių Hosnį Mubaraką – atstovas.
Aktyvistui ir tinklaraštininkui 2021 m. buvo skirta penkerių metų kalėjimo bausmė, tačiau jis buvo kalinamas jau nuo 2019-ųjų. Jis buvo kaltinamas skleidęs „melagingą informaciją“ – tai Egipte įprastas kaltinimas vyriausybės kritikams.
A. Abdelas Fattah nuo mėnesio pradžios buvo paskelbęs bado streiką. Rugsėjo pradžioje Egipto Žmogaus teisių taryba pateikė prašymą suteikti malonę keliems politiniams kaliniams, įskaitant A. Abdelą Fattah.
Egiptiečio, kuris turi ir Didžiosios Britanijos pilietybę, atvejis sulaukė politikų, įžymybių ir žmogaus teisių organizacijų dėmesio. Britų vyriausybė vis reikalavo jį paleisti. Jungtinės Tautos (JT) A. Abdelo Fattah sulaikymą kritikavo kaip savavališką.