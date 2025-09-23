Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Latvija pritaria dviejų valstybių sprendimui, bet Palestinos valstybės kol kas nepripažins

2025 m. rugsėjo 23 d. 15:47
Latvijos vyriausybės pozicija dėl Palestinos valstybės pripažinimo nepasikeitė – Latvija ir toliau pasisako už dviejų valstybių sprendimą, tačiau kol kas nepripažins Palestinos valstybės.
Kaip agentūrai LETA sakė Užsienio reikalų ministerijos sekretorė spaudai Diana Eglitė, Latvija, laikydamasi bendros Europos Sąjungos (ES) pozicijos, remia dviejų valstybių sprendimą, pasiektą vadovaujantis tarptautine teise, įskaitant 2002 ir 2024 m. JT Saugumo Tarybos rezoliucijas.
Pasak Užsienio reikalų ministerijos, 2024 m. rezoliucijoje numatyta nedelsiant nutraukti ugnį, paleisti įkaitus ir derybomis išspręsti konfliktą. Rezoliucijoje JT Saugumo Tarybos narės dar kartą patvirtina savo „nepajudinamą įsipareigojimą“ siekti dviejų valstybių sprendimo, kai dvi demokratinės valstybės egzistuoja viena šalia kitos pagal derybų pagrindu sukurtą sistemą, aiškina ministerija.
Savo ruožtu 2002 m. rezoliucijoje remiamasi Mitchello ataskaitoje pateiktomis rekomendacijomis įvesti pasitikėjimo tarp konflikto šalių stiprinimo priemones, įskaitant Palestinos savivaldos (PA) pastangas kovoti su terorizmu ir Izraelio gyvenviečių veiklos įšaldymą, teigė Užsienio reikalų ministerija.
Kaip pranešta, sekmadienį Jungtinė Karalystė, Australija, Kanada ir Portugalija pripažino Palestinos valstybę. Kelios Vakarų šalys pažadėjo pripažinti Palestinos valstybę šią savaitę Niujorke vyksiančioje JT Generalinėje Asamblėjoje.
Tuo tarpu Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu pažadėjo nepritarti Palestinos valstybės pripažinimui JT derybose, teigdamas, kad tai keltų grėsmę Izraelio egzistavimui ir būtų absurdiškas atlygis už terorizmą.
