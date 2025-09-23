Norvegija teigia, kad Rusija šiemet tris kartus pažeidė jos oro erdvę

Jos teigimu, balandžio 25 d. Rusijos naikintuvas SU-24 keturioms minutėms buvo įskridęs į Norvegijos oro erdvę, o liepos 24 d. joje tris minutes praleido transporto lėktuvas L410 „Turbolet“.
Visai neseniai, rugpjūčio 18 d., naikintuvas SU-33 Norvegijos oro erdvėje išbuvo vieną minutę.
„Rusija šį pavasarį ir vasarą tris kartus pažeidė Norvegijos oro erdvę“, – pareiškė ministras pirmininkas Jonas Gahras Store, pridurdamas, kad šie incidentai nebuvo tokie rimti kaip neseniai įvykę pažeidimai Estijoje, Lenkijoje ir Rumunijoje tiek vietos, tiek trukmės požiūriu.
„Negalime nustatyti, ar tai buvo padaryta tyčia, ar dėl navigacijos klaidų. Nepriklausomai nuo priežasties, tai nepriimtina“, – sakė jis, pridurdamas, šiuos įvykius vertina labai rimtai.
NATO narė Norvegija dažnai apibūdinama kaip transatlantinio gynybos aljanso „akys ir ausys“ tolimojoje šiaurėje, kur ji turi jūrų sieną ir 198 km ilgio sausumos sieną su Rusija.