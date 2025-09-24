D. Trumpas užsipuolė Europą: jūs garmate į pragarą

Per pirmąjį pasirodymą JT Generalinėje Asamblėjoje nuo tada, kai grįžo į Baltuosius rūmus, D. Trumpas taip pat apkaltino pasaulinę organizaciją, kad ji nepadeda jam mėginant tarpininkauti, kad būtų pasiekti susitarimai dėl taikos Gazos Ruože ir Ukrainoje.
„Kokia yra Jungtinių Tautų paskirtis?“ – klausė D. Trumpas, sakydamas išsamią, beveik valandą trukusią kalbą. Jo teigimu, organizacija „turi milžinišką potencialą, bet nė iš tolo jo neatitinka“.
Kiti lyderiai juokėsi iš respublikono, kai D. Trumpas 2018 m. sakė pirmąją kalbą JT, tačiau šį kartą jo tiesioginis puolimas prieš pasaulinę organizaciją ir JAV sąjungininkes buvo sutiktas beveik visiška tyla.
Pasakęs kalbą, D. Trumpas susitiko su Ukrainos karo meto lyderiu Volodymyru Zelenskiu ir sukėlė nuostabą, netrukus po susitikimo paskelbęs, kad dabar jis mano, jog Kyjivas galėtų atgauti visą Rusijos užgrobtą teritoriją – tai labai skiriasi nuo jo ankstesnių pareiškimų.
Garma į pragarą
Pikčiausius žodžius D. Trumpas pasakė apie migraciją ir patarė pasauliui pasekti jo pavyzdžiu. Susidorojimas su migracija buvo viena iš svarbiausių jo politinių žinučių, lėmusių dvi jo pergales per rinkimus JAV.
D. Trumpas užsipuolė Jungtines Tautas, kad „finansuoja“ Vakarų šalių „puolimą“, vadino migraciją „invazija“ ir galiausiai nukreipė ugnį į sąjungininkes Europoje.
„Jūsų šalys garma į pragarą“, – sakė jis Europos lyderiams.
D. Trumpas taip pat kritikavo JT nieko nedarius, kai jis užbaigė septynis karus ir nesėkmingai mėgino nutraukti Rusijos invaziją į Ukrainą ir Izraelio karą Gazos Ruože.
„Atrodo, kad jie tik parašo labai griežtą laišką“, – sakė jis ir pridūrė, jog „tai tušti žodžiai, o tušti žodžiai neužbaigia karo.“
Vėliau JAV lyderis smarkiai sugriežtino savo retoriką dėl Rusijos karo Ukrainoje, sakė, kad NATO šalys turėtų numušti jų teritoriją pažeidžiančius Rusijos lėktuvus.
Po derybų su V. Zelenskiu jis paskelbė savo platformoje „Truth Social“, kad mano, jog „Ukraina, remiama Europos Sąjungos, yra pasirengusi kovoti ir susigrąžinti visą Ukrainą“.
Didžiausia apgavystė
Kalbėdamas apie Gazos Ruožą – ši tema vyravo per JT viršūnių susitikimą – D. Trumpas pavadino Palestinos valstybės pripažinimą „atlygiu“ „Hamas“ už „siaubingus žiaurumus“, ginkluotos grupuotės įvykdytus per išpuolį Izraelyje 2023 m. spalio 7 dieną.
Palestinos valstybę pripažino kelios šalys, įskaitant Prancūziją ir Didžiąją Britaniją.
JAV prezidentas išdėstė jam būdingą griežtą poziciją klimato kaitos klausimu, pareiškęs, kad yra „teisus visame kame“, kai ragina išgauti naftą ir atsisakyti žaliosios politikos.
„Klimato kaita – tai didžiausia kada nors pasaulyje įvykdyta apgavystė“, – sakė nekilnojamojo turto magnatas milijardierius.
Atidarydamas viršūnių susitikimą, JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas perspėjo, kad pagalbos ir bendradarbiavimo su pasauliu mažinimas – šios politikos D. Trumpas ėmėsi per antrąją kadenciją – „kelia chaosą“ pasaulyje.
Po susitikimo su A. Guterresu atrodė, kad D. Trumpas paragino pakeisti JT vadovybę, kai žurnalistams sakė, kad „JT galėtų būti neįtikėtinos, jei joms vadovautų atitinkami žmonės“.
