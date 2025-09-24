D. Trumpas užsipuolė Kimmelio laidą į eterį grąžinusį transliuotoją ABC, užsiminė apie teismus

„Negaliu patikėti, kad melagienas skleidžiantis ABC grąžino Jimmy Kimmelį į darbą“, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas. Jis apkaltino vėlyvojo vakaro laidų vedėją, kad šis yra demokratų „ranka“, ir pavadino tai neteisėta parama rinkimų kampanijai, nors jokių įrodymų šiam savo teiginiui pagrįsti nepateikė.
„Manau, šiuo atžvilgiu ABC išbandysime“, – rašė D. Trumpas. Jis pridūrė, kad paskutinį kartą, kai padavė tinklą į teismą, šis jam sumokėjo milijonus dolerių, ir užsiminė, kad šiuo atveju kompensacija gali būti dar didesnė.
Praėjusią savaitę po J. Kimmelio išsakytų komentarų apie šį mėnesį įvykdytą mirtiną išpuolį prieš konservatorių aktyvistą Charlie‘į Kirką ABC „artimiausiam laikotarpiui“ sustabdė jo pokalbių laidos transliacijas.
Savo laidoje J. Kimmelis užsiminė, kad įtariamasis šaulys Tyleris Robinsonas galėjo būti susijęs su D. Trumpo judėjimu „Padarykime Ameriką vėl didžią“ (MAGA).
D. Trumpas pasidžiaugė, kad sprendimas pašalinti laidą iš eterio yra „puiki žinia Amerikai“, ir paragino tinklus atsisakyti ir kitų televizijos laidų vedėjų, įskaitant Sethą Meyersą ir Jimmy Falloną, kurie dažnai pajuokia respublikoną prezidentą, politinį melą atskleisdami savo komiškomis replikomis.
Nors J. Kimmelis sugrįš į ABC, ne visos su šiuo JAV tinklu susijusios vietinės stotys sutiko antradienį vėl pradėti transliuoti jo vėlyvąją pokalbių laidą.
Televizijos stoties savininkė kompanija „Nexstar“ teigė, kad kol kas neleis rodyti laidos savo vietiniuose kanaluose, kuriais transliuojamas ir stoties ABC turinys.
Pirmiau kita transliuotojų grupė „Sinclair“ platformoje „X“ skelbė, kad „nutrauks laidos „Jimmy Kimmel Live!“ transliacijas visose mūsų ABC partnerių stotyse ir pakeis ją naujienų programomis. Vertinant galimybę grąžinti laidą, vyksta diskusijos su ABC.“
Kompanija „Walt Disney“, kuriai priklauso ABC, teigė, kad sprendimu sustabdyti laidos transliacijas buvo siekiama išvengti dar labiau įkaitinti jau ir taip įtemptą politinį klimatą. Ji pridūrė, kad kai kurios J. Kimmelio remarkos buvo netinkamos ir kad pastarosiomis dienomis su J. Kimmeliu buvo daug kalbama, o galiausiai buvo nuspręsta grąžinti laidą į eterį.
Šis incidentas JAV sukėlė diskusijas, kokiais būdais galima aptarinėti Ch. Kirko mirtį. Jo griežtos konservatyvios pažiūros labai skaldė visuomenę, o kritikai teigia, kad D. Trumpo administracijos grasinimai imtis veiksmų prieš komentuotojus atspindi spaudos ir žodžio laisvių eroziją.
