Iš Jemeno paleistas dronas smogė Eilato kurortui Izraelyje, sužeisti penki žmonės

Kariuomenės pareiškime sakoma, kad dronas „nukrito Eilato rajone“ Raudonosios jūros pakrantėje, nes oro gynyba nesugebėjo jo perimti. Greitosios medicinos pagalbos tarnyba „Magen David Adom“ pranešė, kad jos komandos suteikė pagalbą penkiems nukentėjusiesiems, sužeistiems šrapnelio.
Socialinėje žiniasklaidoje paskelbtoje filmuotoje medžiagoje, kurios AFP negalėjo nepriklausomai patikrinti, matyti, kad dronas skrenda virš kurortinio miesto, po to nukrenta, o iš smūgio vietos kyla dūmai.
Atsakomybės už išpuolį, įvykdytą antrąją Roš Hašana – žydų Naujųjų metų dieną, kol kas niekas neprisiėmė. Irano remiami Jemeno hučių sukilėliai per visą karą Gazos Ruože nuo 2023 m. pabaigos teigė rengę panašius išpuolius.
Kariuomenė anksčiau pranešė, kad oro pavojaus sirenos skambėjo visame Eilate, populiariame kurortiniame mieste Izraelio pietiniame pakraštyje netoli Egipto ir Jordanijos sienų.
Izraelio valdžios institucijos ir praėjusią savaitę pranešė, kad Eilatas nukentėjo nuo bepiločio orlaivio smūgio.
Jemeno hučiai nuo karo Gazos Ruože pradžios ne kartą leido raketas ir dronus į Izraelį; sukilėlių grupuotė teigė, kad veikia remdama savo sąjungininkę, palestiniečių grupuotę „Hamas“, kurios 2023 m. spalio 7-osios išpuolis prieš Izraelį sukėlė karą.
Gazos Ruože Izraelio kariuomenė trečiadienį toliau vykdė Gazos miesto puolimą, o iš jo buvo priversti bėgti šimtai tūkstančių palestiniečių.