Kurioziška situacija: po D. Trumpo išsiliejimo ant JT – atskleista tikroji gedimų priežastis

„Vienintelis dalykas, ką gavau iš Jungtinių Tautų, buvo eskalatorius, kuris pakeliui į viršų sustojo ties viduriu“, – rėžė jis, mojuodamas ranka.
Tačiau paaiškėjo, kad priežastis galėjo būti pačios D. Trumpo komandos kaltė.
Jungtinių Tautų atstovas Stephane’as Dujarric’as sakė, kad eskalatoriaus sustabdymo mechanizmą viršuje aktyvavo JAV delegacijos videografas, kuris ėjo priekyje D. Trumpo.
„Saugos mechanizmas skirtas tam, kad žmonės ar daiktai netyčia nepatektų į įrangą ar nebūtų įtraukti į jos judančias dalis“, – teigė S. Dujarric’as. – „Videografas galėjo netyčia suaktyvinti saugos funkciją.“
Pradėdamas savo kalbą, D. Trumpas taip pat pastebėjo, kad neveikia salės sufleris. Jis juokavo, kad už tai atsakingas žmogus „turės didelių bėdų“.
Jungtinių Tautų pareigūnas, kalbėjęs anonimiškai dėl jautrios situacijos, teigė, kad šiuo atveju kalti buvo Baltieji rūmai, nes jie valdė suflerį prezidentui.
Nepaisant to, Jungtinėse Tautose nėra neįprasta, kad eskalatoriai sustoja – tai gerai žino darbuotojai ir lankytojai.
Pastaraisiais mėnesiais Jungtinių Tautų biuruose Niujorke ir Ženevoje eskalatoriai bei liftai periodiškai buvo išjungiami, siekiant sutaupyti lėšų dėl pasaulinės organizacijos „likvidumo krizės“.
Tai iš dalies susiję su JAV vėluojančiais įnašais, nes ši šalis yra pagrindinė pasaulinės organizacijos donorė.
