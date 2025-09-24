Lrytas Premium prenumerata tik
Per Izraelio atakas Gazos Ruože žuvo dešimtys žmonių

2025 m. rugsėjo 24 d. 22:09
Per Izraelio atakas prieš taikinius Gazos Ruože, palestiniečių duomenimis, vėl žuvo dešimtys žmonių.
Medicinos šaltinių vietoje duomenimis, nuo trečiadienio ryto žuvo 84 asmenys, dauguma jų – Gazos mieste. Šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
Izraelio kariuomenė tuo tarpu pranešė apie „smarkų apšaudymą“ iš Šifos ligoninės ir apkaltino teroristinę organizaciją „Hamas“. Pajėgos paskelbė ir įrašus, kuriuose esą matyti, kaip prieš kelias dienas šaudoma iš klinikos Gazos mieste.
Iš šių duomenų nepriklausomai patikrinti nėra galimybės.
Izraelio kariuomenė praeityje Šifos ligoninėje jau rengė karinę operaciją. Izraelis kaltina „Hamas“ medicinos įstaigas sistemingai naudojant kariniams tikslams.
