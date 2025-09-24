Lrytas Premium prenumerata tik
Tragedija Teksase: praneša apie šaudynes imigrantų sulaikymo centre

2025 m. rugsėjo 24 d. 16:53
JAV Dalaso mieste trečiadienį per šaudynes Imigracijos ir muitinės tarnybos (ICE) sulaikymo įstaigoje buvo sužeista nemažai žmonių, pranešė vidaus saugumo sekretorė Kristi Noem.
„Įvykio detalės dar tik aiškėja, bet galime patvirtinti, kad buvo daug sužeistųjų ir žuvusiųjų, – sakė K. Noem savo pranešime platformoje „X“. – Šaulys mirė nuo šautinės žaizdos, kurią pats sau pasidarė“.
„Nors dar nežinome motyvo, žinome, kad mūsų ICE teisėsaugos institucijos susiduria su beprecedenčiu smurtu jų atžvilgiu, – pridūrė K. Noem. – Tai turi liautis.“
Laikinasis ICE direktorius Toddas Lyonsas interviu CNN sakė, kad išpuolį galėjo įvykdyti snaiperis.
„Preliminari informacija – galimas snaiperis, – sakė T. Lyonsas. – Šiuo metu turime tris pašautus asmenis. Nesame tikri dėl jų būklės. Jie išvežti į ligoninę.“
Vietos televizijos stotis „Fox4“ sakė, kad trys pašauti asmenys buvo sulaikyti ICE.
Pasak jos, šaulys buvo baltasis vyras, jis buvo ant pastato stogo ir nusišovė, kai prie jo priartėjo teisėsaugos pareigūnai.
