Y. Cooper: Rusijos nuostoliai Ukrainoje yra 20 kartų didesni nei sovietų – Afganistane

2025 m. rugsėjo 24 d. 10:10
Jungtinės Karalystės užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper pareiškė, kad Rusija kare prieš Ukrainą patiria katastrofiškų nuostolių, kurie jau 20 kartų viršija Sovietų Sąjungos nuostolius Afganistane.
Ji tai pasakė antradienį kalbėdama aukšto lygio JT Saugumo Tarybos posėdyje.
„Šiame jų pradėtame kare jų [rusų] nuostoliai dabar yra 20 kartų didesni nei sovietų nuostoliai Afganistane. Šiame kare, kurį jie toliau tęsia, jiems sunkiai sekasi verbuoti karius, o kai kuriose vietovėse jų atsargos yra tokios mažos, kad jie griebėsi naudoti praėjusio šimtmečio šeštojo dešimtmečio karinę įrangą“, – kalbėjo Y. Cooper.
Ji perspėjo, kad Vakarai toliau naudos visas įmanomas priemones, nukreiptas prieš Rusijos ekonomiką.
„Todėl Rusijos Federacijos atstovui sakau, kad taikysimės į jūsų silpstančią ekonomiką, į jūsų pajamas iš naftos ir dujų, kuriomis finansuojamas šis karas“, – kreipdamasi į Rusijos delegaciją sakė ji.
Y. Cooper pažymėjo, kad Rusijai „karo kaina didėja, o sankcijos darosi vis griežtesnės“.
„Mažėjant pajamoms iš energetikos sektoriaus, mažėja ir valstybės biudžetas, o pajamos iš naftos šiuo metu yra mažiausios per penkerius metus, tačiau mes tuo neapsiribosime. Galite tuo neabejoti“, –pridūrė ji.
Kartu ji pabrėžė, kad Jungtinė Karalystė tvirtai remia Ukrainą ir rems ją dar ne vieną dešimtmetį.
Jungtinė KaralystėRusijaUkraina
