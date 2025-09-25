B. Pistorius: rusai kosmose stebi du Vokietijos palydovus

Šiuo metu du Rusijos žvalgybiniai palydovai „Luch-Olymp“ stebi du palydovus „IntelSat“, kuriuos naudoja ir Bundesveras, sakė B. Pistorius BDI kosmoso kongrese Berlyne.
Be to, Kinija su savo kosminėmis sistemomis atlieka labai dinamiškus priartėjimo manevrus, kuriuos, perkėlus juos į karines oro pajėgas, būtų galima pavadinti oro kovos pratybomis.
„Jie gali palydovus trikdyti, akinti, manipuliuoti ar kinetiniu būdu sunaikinti“, – kalbėjo B. Pistorius apie Kinijos ir Rusijos pajėgumus.
Jis įspėjo, kad palydoviniai tinklai yra šiuolaikinių visuomenių Achilo kulnas. „Kas juos puola, paralyžiuoja ištisas valstybes“, – sakė ministras. Jau šiandien trikdymo atakų esą yra paveiktos ir Bundesvero sistemos. Tačiau atakos nukreiptos ne tik prieš pajėgas, bet ir prieš ekonomiką bei visuomenę apskritai.
Borisas PistoriusasRusijaKinija
