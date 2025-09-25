D. Trumpas ištesėjo pažadą: vietoje J. Bideno portreto – iškalbinga nuotrauka

Dar prieš pradėdamas eiti pareigas Donaldas Trumpas kaltino J. Bideno aplinkos žmones slepiant tikrąją prezidento sveikatos būklę.
Anot jo, jie patys priiminėję svarbiausius sprendimus ir pasirašinėję daugybę dokumentų. Tuo įrodymu, pasak D. Trumpo, buvo dažnas vadinamosios automatinės pasirašymo mašinos – autopeno – naudojimas.
Dėl to prieš kelias savaites duotame interviu jis pažadėjo, kad vietoje J. Bideno portreto Baltuosiuose rūmuose kabės būtent šios mašinos nuotrauka.
Pasak prezidento Donaldo Trumpo komunikacijos specialistės Margo Martin, portretai yra dalis „Šlovės alėjos“, o ypatingą dėmesį ji atkreipė būtent į nuotrauką, pakeitusią buvusio prezidento portretą.
Birželį D. Trumpas nurodė pradėti tyrimą dėl J. Bideno veiksmų prezidentaujant. Notoje, išsiųstoje savo patarėjui ir generalinei prokurorei, jis teigė, kad „tam tikri asmenys sąmokslavo, siekdami apgauti visuomenę dėl J. Bideno psichinės būklės ir nekonstituciškai vykdė prezidento galias“.
J. Bidenas šiuos kaltinimus griežtai atmetė.
„Leiskite pasakyti aiškiai – sprendimus savo kadencijos metu priėmiau aš. Aš sprendžiau dėl malonių suteikimo, vykdomųjų įsakų, įstatymų bei proklamacijų. Bet kokios užuominos, kad to nedariau, yra juokingos ir melagingos“, – gynėsi demokratas.
Jis taip pat pavadino D. Trumpo inicijuotus veiksmus „dėmesio nukreipimu“.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Joe BidenasJAV
