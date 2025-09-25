Izraelis smogė Jemeno sostinei, griaudėjo sprogimai

Kai kuriuose pranešimuose buvo kalbama apie keliolika oro antskrydžių. Apie galimas aukas ar žalą kol kad duomenų nėra.
Atakos surengtos praėjus dienai po drono smūgio Izraelio Eilato mieste, per kurį buvo sužeista apie 20 žmonių, du jų – sunkiai. Izraelio duomenimis, dronas atskriejo iš Jemeno ir nukrito. Hučiai prisiėmė atsakomybę už ataką.
Izraelio gynybos ministras Israelis Katzas pareiškė, kad Sanoje surengta „didelė ataka prieš daug hučių teroristinės organizacijos teroro taikinių“. Izraelio kariuomenė atakavo kelias karines stovyklas, be kita ko, hučių generalinio štabo stovyklą, bei „nukovė dešimtis hučių teroristų ir sunaikino dronų bei ginklų arsenalo atsargų“.
Kas puls Izraelį, tam bus smogta keleriopai smarkiau, pažymėjo I. Katzas.
Britų duomenų projekto ACLED informacija, Izraelis ir svarbiausia jo sąjungininkė JAV per praėjusius dvejus metus dešimtis kartų smogė Jemenui. Tikslas yra susilpninti Irano remiamus hučių kovotojus. Šie nuo Gazos karo pradžios 2023 m. spalį vis atakuoja pirmiausiai prekybinius laivus, esą turinčius ryšį su Izraeliu, tačiau taip pat taikinius pačiame Izraelyje. Hučiai atakas vadina parama palestiniečiams Gazos Ruože.
Anksčiau Izraelio karinė aviacija, be kita ko, yra smogusi Sanos oro uostui, strategiškai svarbiam Hudaidos uostui prie Raudonosios jūros bei elektrinėms. Prieš kelias savaites per Izraelio antskrydžius žuvo hučių ministras pirmininkas Ahmedas al Rahaui, devyni šiitų organizacijos ministrai bei kiti aukšti atstovai.