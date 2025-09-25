Nuteisimą kalėti N. Sarkozy vadina grubiu teisės viršenybės principų pažeidimu

Buvęs Prancūzijos prezidentas pabrėžė, kad jis buvo išteisintas dėl trijų iš keturių jam pareikštų kaltinimų ir pripažintas kaltu tik dėl nusikalstamo sąmokslo su savo bendrininkais.
Pasak N. Sarkozy, jo adresas yra gerai žinomas ir, būdamas viešas asmuo, jis negalėtų išvengti teisinės atsakomybės.
Nepaisant kritikos teismo sprendimui nuteisti jį kalėti, N. Sarkozy patvirtino jį vykdysiąs.
Stovėdamas greta savo žmonos, buvusio modelio ir dainininkės Carlos Bruni-Sarkozy, jis žurnalistams pareiškė apskųsiąs sprendimą ir „miegosiąs kalėjime iškelta galva“ po to, kai teismas nurodė jį po mėnesio įkalinti net ir tuo atveju, jei būtų pateiktas apeliacinis skundas.
„Tie, kurie manęs taip nekenčia, mano, kad gali mane pažeminti. Šiandien jie iš tiesų pažemino Prancūziją, Prancūzijos įvaizdį“, – pridūrė jis.
Nuosprendį jis vadina „neįtikėtina neteisybe“, sako, kad tebėra įsitikinęs savo nekaltumu ir ketina pateikti apeliacinį skundą, rašo britų dienraštis „The Guardian“.
Panašaus turinio komentarus žurnalistams pateikė ir jo advokatas Christophe'as Ingrainas, teigdamas, kad, atsižvelgiant į tai, jog buvęs prezidentas niekada nevengė teismo ir gerbė jo šaukimus, bausmė jį iškart siųsti į kalėjimą, neatsižvelgiant į apeliacinį skundą, atrodo pernelyg griežta.
Advokatas pakartojo N. Sarkozy argumentą, kad šis buvo išteisintas dėl trijų iš keturių kaltinimų, tačiau nepaisant visko jam skirta griežta laisvės atėmimo bausmė.
„Tai neįtikėtinas prieštaravimas“, – advokatą cituoja „The Guardian“.
Ch. Ingraino teigimu, jo klientas lieka „nusiteikęs kovingai“ ir įsitikinęs savo nekaltumu.
Pasak jo, apeliacinis skundas jau yra pateikiamas, o tolesnių veiksmų grafikas bus nustatytas teisminiu procesu.
ELTA primena, kad ketvirtadienį Paryžiaus teismas buvusį Prancūzijos prezidentą nuteisė byloje, kurioje jis buvo kaltinimas nusikalstamu sąmokslu, mat, 2007 m. kandidatuodamas į prezidentus, priėmė neteisėtą rinkimų kampanijos finansavimą iš dabar jau mirusio Libijos diktatoriaus Moamerio Kadhafio. Tuo pačiu sprendimu teismas jį išteisino dėl korupcijos ir asmeninio neteisėto rinkimų kampanijos finansavimo.
Be penkerių metų laisvės atėmimo bausmės, buvęs prezidentas taip pat buvo nubaustas 100 tūkst. eurų bauda ir jam buvo uždrausta eiti viešąsias pareigas.