Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Prancūzijos karinis jūrų laivynas prie Vakarų Afrikos krantų konfiskavo beveik 10 tonų kokaino

2025 m. rugsėjo 25 d. 10:51
Ketvirtadienį Prancūzijos pareigūnai pranešė, kad šalies karinis jūrų laivynas žvejybos laive prie Vakarų Afrikos krantų konfiskavo beveik 10 tonų kokaino daugiau nei 600 mln. JAV dolerių vertės.
Daugiau nuotraukų (1)
Pirmadienį du karinio jūrų laivyno laivai konfiskavo narkotikus gavę kovos su narkotikais ir jūrų žvalgybos tarnybų bei Didžiosios Britanijos policijos pranešimus, pranešė Prancūzijos šiaurės vakarų Atlanto regiono valdžia.
Operacija surengta Prancūzijos kariniam jūrų laivynui nuo 1990 m. Gvinėjos įlankoje vykdant misiją „Corymbe“, siekiant užtikrinti saugumą regione, kuriame piratavimas yra gana dažnas reiškinys.
„Iš viso laive buvo konfiskuota 9,6 tonos kokaino, jo vertė rinkoje siekia beveik 519 mln. eurų, pranešė Atlanto jūrų prefektūra ir pridūrė, kad laivas nebuvo registruotas jokioje šalyje.
Iki rugpjūčio pabaigos Prancūzijos karinis jūrų laivynas prie Vakarų Afrikos krantų konfiskavo beveik šešias tonas kokaino.
Prancūzijos kariniam jūrų laivynui perėmus daugiau nei 45 tonas narkotikų, 2025 m. konfiskuotų narkotikų kiekis pasiekė rekordą, tuo metu sakė Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas admirolas Nicolas Vaujouras.
PrancūzijaKokainaskarinis laivynas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.