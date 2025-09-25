Prancūzijos karinis jūrų laivynas prie Vakarų Afrikos krantų konfiskavo beveik 10 tonų kokaino

Pirmadienį du karinio jūrų laivyno laivai konfiskavo narkotikus gavę kovos su narkotikais ir jūrų žvalgybos tarnybų bei Didžiosios Britanijos policijos pranešimus, pranešė Prancūzijos šiaurės vakarų Atlanto regiono valdžia.
Operacija surengta Prancūzijos kariniam jūrų laivynui nuo 1990 m. Gvinėjos įlankoje vykdant misiją „Corymbe“, siekiant užtikrinti saugumą regione, kuriame piratavimas yra gana dažnas reiškinys.
„Iš viso laive buvo konfiskuota 9,6 tonos kokaino, jo vertė rinkoje siekia beveik 519 mln. eurų, pranešė Atlanto jūrų prefektūra ir pridūrė, kad laivas nebuvo registruotas jokioje šalyje.
Iki rugpjūčio pabaigos Prancūzijos karinis jūrų laivynas prie Vakarų Afrikos krantų konfiskavo beveik šešias tonas kokaino.
Prancūzijos kariniam jūrų laivynui perėmus daugiau nei 45 tonas narkotikų, 2025 m. konfiskuotų narkotikų kiekis pasiekė rekordą, tuo metu sakė Karinių jūrų pajėgų štabo viršininkas admirolas Nicolas Vaujouras.
PrancūzijaKokainaskarinis laivynas
