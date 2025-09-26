Buvusiam FTB direktoriui Jamesui Comey pareikšti kaltinimai

Kaltinimai buvo pateikti praėjus kelioms dienoms, kai D. Trumpas žengė labai neįprastą žingsnį – viešai paragino generalinę prokurorę Pam Bondi imtis veiksmų prieš J. Comey ir kitus asmenis, kuriuos jis laiko priešais.
J. Comey apkaltintas davęs melagingus parodymus ir trukdęs teisingumui, kai Kongresas tyrė Rusijos kišimąsi į 2016 m. rinkimus, kuriuos D. Trumpas laimėjo, ir tai, ar D. Trumpas bendradarbiavo su rusais. D. Trumpas atleido J. Comey 2017 m., vykstant tyrimui.
Po ketvirtadienį paskelbto kaltinamojo akto 64 metų J. Comey neigė jam pateiktus kaltinimus. Jis pareiškė, kad yra nekaltas ir pasitiki federaline teismų sistema.
D. Trumpas gyrė kaltinamąjį aktą, vadino J. Comey „vienu blogiausių žmonių, su kuriais ši šalis kada nors susidūrė“.
Jei J. Comey bus pripažintas kaltu, jam gresia iki penkerių metų laisvės atėmimo bausmė, sakė vos prieš kelias dienas D. Trumpo paskirta federalinė prokurorė Lindsey Halligan, buvusi prezidento asmeninė advokatė, neturinti jokios prokurorės patirties.
„Niekas nėra aukščiau įstatymo“, – sakoma P. Bondi pareiškime, Teisingumo departamentui paskelbus kaltinimus J. Comey dėl „sunkių nusikaltimų“.
„Pernelyg ilgai ankstesnė korumpuota vadovybė ir jos rėmėjai naudojo federalinę teisėsaugą kaip ginklą“, – sakė dabartinis FTB direktorius Kashas Patelis.
JAV prezidentai tradiciškai teikia didelę reikšmę tam, kad nekiltų jokių abejonių dėl teismų nepriklausomumo. Tačiau D. Trumpas jau pažeidė daugelį šių normų. Kritikai kaltina jį naudojantis prezidento galia, kad paveiktų teisingumo sistemą ir teisėsaugą politiniais tikslais.
