Palestinos pareigūnas: B. Netanyahu kalba JT „persmelkta melo“

„Tai buvo kalba, pasakyta pralaimėjusio žmogaus, desperatiško lyderio, kuris dar kartą bandė sutelkti Vakarus, vis labiau tolstančius nuo genocidą vykdančios valstybės, naudodamasis baime kaip vieninteliu argumentu“, – AFP sakė ministerijos Europos reikalų departamento direktorius Adelis Atieh.
„Ši kalba neparodė nei vizijos, nei perspektyvos: ji atspindėjo tik didėjančią izoliaciją, beatodairišką skubėjimą į priekį ir nerimą galios, kuri žino, kad stovi neteisingoje istorijos pusėje“, – pridūrė jis.
