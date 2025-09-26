Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Palestinos pareigūnas: B. Netanyahu kalba JT „persmelkta melo“

2025 m. rugsėjo 26 d. 21:41
Lrytas.lt
Palestinos užsienio reikalų ministerijos pareigūnas penktadienį pasmerkė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu kalbą Jungtinėse Tautose, sakydamas, kad ji buvo „persmelkta melo ir falsifikacijų“.
„Tai buvo kalba, pasakyta pralaimėjusio žmogaus, desperatiško lyderio, kuris dar kartą bandė sutelkti Vakarus, vis labiau tolstančius nuo genocidą vykdančios valstybės, naudodamasis baime kaip vieninteliu argumentu“, – AFP sakė ministerijos Europos reikalų departamento direktorius Adelis Atieh.
„Ši kalba neparodė nei vizijos, nei perspektyvos: ji atspindėjo tik didėjančią izoliaciją, beatodairišką skubėjimą į priekį ir nerimą galios, kuri žino, kad stovi neteisingoje istorijos pusėje“, – pridūrė jis.
