D. Trumpas leido dislokuoti karius Portlende

Leisdamas dislokuoti kariuomenę Portlende – didžiausiame mieste Oregono valstijoje – respublikonų prezidentas elgiasi panašiai kaip ir, prieš vietos demokratų lyderių valią, mobilizavęs kariuomenę Los Andžele ir sostinėje Vašingtone.
„Vidaus saugumo sekretorės Kristi Noem prašymu nurodau karo sekretoriui Pete’ui Hegsethui suteikti visas reikiamas pajėgas, kad būtų apsaugotas karo nuniokotas Portlendas ir visos mūsų ICE įstaigos, kurias puola „Antifa“ ir kiti vidaus teroristai“, – rašė D. Trumpas savo „Truth Social“ platformoje.
„Jei reikės, leidžiu panaudoti visą jėgą“, – pridūrė jis, nepatikslinęs, ką reiškia „visa jėga“.
Portlande jau kelis mėnesius vyksta protestai prie vietos ICE įstaigos piktinantis D. Trumpo administracijos represijomis prieš nelegalius migrantus.
Pirmosios D. Trumpo kadencijos metu mieste vyko didelių susirėmimų ypač dėl rasizmo, po to, kai 2020 m. gegužę policija nužudė George’ą Floydą.
Protestai vyko ir kitose ICE įstaigose visoje šalyje, nes D. Trumpo masinės deportacijos kampanijos metu užsimaskavę agentai suėmė tūkstančius migrantų.
Griežtas požiūris sukėlė konfliktą su vietos vadinamosiomis „prieglaudos“ jurisdikcijomis, pavyzdžiui, Portlendu, kurio politika – nesitarti su federalinėmis imigracijos institucijomis.
D. Trumpas pirmą kartą karius dislokavo birželio mėnesį Los Andžele, nepaisydamas valstijos demokratų gubernatoriaus nuomonės ir sukeldamas besitęsiantį teisinį ginčą dėl prezidento įgaliojimų ribų.
D. Trumpo šeštadienio pranešimas paskelbtas praėjus kelioms dienoms po mirtinų šaudynių ICE įstaigoje Teksase, kurių metu vienas sulaikytasis žuvo, o du buvo sunkiai sužeisti.
Federaliniai pareigūnai teigia, kad šaulys, miręs nuo savo paties padarytos šautinės žaizdos, mėgino šaudyti į ICE agentus nuo netoliese esančio stogo.
Šaudynės įvyko praėjus kelioms savaitėms po konservatyvaus aktyvisto Čarlio Kirko nužudymo universiteto miestelyje.
Mirus Č. Kirkui, D. Trumpas paskelbė išsibarsčiusį kairiųjų „Antifa“ judėjimą „vidaus teroristų grupuote“.
Šis sprendimas privertė D. Trumpo kritikus nerimauti, kad nesutarimai gali būti slopinami nacionalinio saugumo vardu.
„Matome, kaip vidaus teroristai maištauja prieš federalinę vyriausybę“, – penktadienio vakarą „X“ rašė D. Trumpo vyriausiasis patarėjas Stephenas Milleris.
„Bus panaudoti visi reikalingi ištekliai“, – pridūrė jis.
