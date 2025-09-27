Indijoje per spūstį žuvo 31 žmogus

„Turimais duomenimis spūstyje žuvo 31 žmogus“, – žurnalistams Tamil Nadu valstijoje, kurioje įvyko spūstis, sakė V. Senthilbalaji.
Jis pridūrė, kad maždaug 58 žmonės buvo sužeisti ir skubiai nugabenti į ligoninę.
Vijay, žinomas tik vienu vardu, kreipėsi į auditoriją demonstracijoje Karur rajone, kai kilo chaosas, privertęs jį nutraukti kalbą.
„Hindustan Times“ pranešė, kad didelė dalis minios, norėdama pamatyti Vijay, puolė link scenos barikadų, sukeldama spūstį.
Premjeras Narendra Modis sakė, kad incidentas yra „labai liūdnas“.
„Mintimis esu su šeimomis, kurios prarado savo artimuosius. Linkiu joms stiprybės šiuo sunkiu metu“, – rašė jis savo įraše socialinėje žiniasklaidoje.
Dėl prasto valdymo ir saugumo pažeidimų mirtini incidentai minioje dažnai įvyksta Indijos masiniuose renginiuose, pavyzdžiui, religinių švenčių metu.
Šių metų sausio mėnesį Indijos Kumbh Mela religinėje mugėje spūstis nusinešė 30 žmonių gyvybes ir sužeidė keletą kitų.
Praėjusių metų liepos mėnesį šiaurės Utar Pradešo valstijoje per hinduistų religinį susibūrimą žuvo 121 žmogus.