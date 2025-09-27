Serbijoje sulaikyti du asmenys, įtariami planavę neramumus Moldovoje

Jie įtariami karinių mokymų organizavimu Moldovos ir Rumunijos piliečiams Loznicos mieste, netoli sienos su Bosnija ir Hercegovina, paskelbė Serbijos vidaus reikalų ministerija.
Teigiama, kad mokymų metu asmenys buvo rengiami pasipriešinti Moldovos policijai per neramumus.
Įtariamieji buvo sulaikyti dviem paroms. Per kratą jų gyvenamosiose vietose policijos pareigūnai paėmė nešiojamus kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir radijo dažnių pasiklausymui skirtą įrangą.
Pas vieną įtariamąjį taip pat buvo rastas ginklas.
Žurnalistinių tyrimų portalas „Balkan Insight“ anksčiau pranešė, kad Serbijoje nuo liepos vidurio iki rugsėjo vidurio apie 150–170 Moldovos ir Rumunijos piliečių buvo apmokyti kelti neramumus Moldovoje.
Pirmadienį Moldovoje buvo surengti reidai ir sulaikyti 74 asmenys dėl įtarimų, kad jie ruošėsi masiniams neramumams šalyje.
Anot tyrėjų, kai kurie įtariamieji Serbijoje buvo apmokyti naudotis ginklais.