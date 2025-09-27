Lrytas Premium prenumerata tik
12,99 Eur metams
sporto klubo narystė
PasaulisĮvykiai

Serbijoje sulaikyti du asmenys, įtariami planavę neramumus Moldovoje

2025 m. rugsėjo 27 d. 16:30
Serbijoje sulaikyti du vyrai, kurie, kaip įtariama, planavo neramumus per sekmadienį Moldovoje vyksiančius parlamento rinkimus.
Daugiau nuotraukų (1)
Jie įtariami karinių mokymų organizavimu Moldovos ir Rumunijos piliečiams Loznicos mieste, netoli sienos su Bosnija ir Hercegovina, paskelbė Serbijos vidaus reikalų ministerija.
Teigiama, kad mokymų metu asmenys buvo rengiami pasipriešinti Moldovos policijai per neramumus.
Įtariamieji buvo sulaikyti dviem paroms. Per kratą jų gyvenamosiose vietose policijos pareigūnai paėmė nešiojamus kompiuterius, mobiliuosius telefonus ir radijo dažnių pasiklausymui skirtą įrangą.
 
Pas vieną įtariamąjį taip pat buvo rastas ginklas.
Žurnalistinių tyrimų portalas „Balkan Insight“ anksčiau pranešė, kad Serbijoje nuo liepos vidurio iki rugsėjo vidurio apie 150–170 Moldovos ir Rumunijos piliečių buvo apmokyti kelti neramumus Moldovoje.
Pirmadienį Moldovoje buvo surengti reidai ir sulaikyti 74 asmenys dėl įtarimų, kad jie ruošėsi masiniams neramumams šalyje.
 
Anot tyrėjų, kai kurie įtariamieji Serbijoje buvo apmokyti naudotis ginklais.
SerbijaMoldovaRusija
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.