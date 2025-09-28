Lrytas Premium prenumerata tik
Jungtinėje Karalystėje prieš teismą stojo lietuvis: kaltina dėl žiauraus nužudymo

2025 m. rugsėjo 28 d. 18:26
Lrytas.lt
Vilkėdamas juodą kostiumą ir tamsiai mėlynus marškinius su vertėjo pagalba prieš Jungtinės Karalystės teismą pasisakė žiauriai nuskambėjęs lietuvis G.Č.
Notingeme gyvenantis 43 metų vyras kaltinamas žmogžudyste ir pasikėsinimu nužudyti Bulvelo mieste.
Kaip skelbė „Notthingam Post“, lietuvis Notingemo karūnos teisme su vertėjo pagalba pasisakė vien tam, kad patvirtintų savo vardą.
Prokuroras Peteris Joyce‘as nurodė, kad teismo procesas prasidės kito mėnesio pradžioje.
G.Č. yra skirtas kardomasis kalinimas, o teismo data – spalio 6-oji.
Kruvinas konfliktas įvyko šiemet, balandžio 20 dieną.
Policija apie sunkų užpuolimą pranešimą gavo apie 13 val. 45 min.
Atvykę pareigūnai rado nuo durtinių žaizdų mirusį 59 metų Lintoną Needhamą ir „sunkiais, bet gyvybei nepavojingais sužalojimais“ 33-ejų Nikita Cutler.
G.Č. buvo suimtas, o vėliau jam buvo pateikti kaltinimai dėl žmogžudystės ir pasikėsinimo nužudyti.
Kaip rašo britų žiniasklaida, lietuvis neigia kaltinimus.
