K. Kallas: sankcijų Iranui grąžinimas neturi būti diplomatijos pabaiga

2025 m. rugsėjo 28 d. 16:30
Po tarptautinių sankcijų Iranui atnaujinimo Europos Sąjungos (ES) užsienio politikos įgaliotinė Kala Kallas paragino tęsti pastangas taikiai sureguliuoti konfliktą.
Sankcijų grąžinimas ir branduoliniai ribojimai negali būti diplomatijos pabaiga, pareiškė ji Briuselyje. ES, anot K. Kallas, laikosi nuomonės, kad tvarus branduolinio klausimo sprendimas įmanomas tik derybomis. Ir ji pati esą ketina toliau palaikyti dialogą su visomis susijusiomis šalimis.
Prieš tai baigėsi terminas, per kurį dar mėginta išgelbėti tarptautinį branduolinį susitarimą su Iranu. 2015 m. sutartis numatė Irano branduolinės programos ribojimus, kad Teheranas negalėtų pasigaminti branduolinės bombos. Mainais buvo suderėtas sankcijų sušvelninimas. Kadangi Iranas nesilaiko savo įsipareigojimų, šaliai vėl grąžintos tarptautinės sankcijos.
Pasak K. Kallas, ir ES dabar nedelsiant pradės įgyvendinti visų anksčiau panaikintų JT ir ES sankcijų atnaujinimą.
IranasKaja Kallassankcijos

