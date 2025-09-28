Kinija buvusiam ministrui skyrė mirties bausmę: gyventi liko dveji metai

Šiaurės rytų Džilino provincijos Čangčuno liaudies teismo pranešime nurodoma, kad Tang Renjianas nuo 2007 iki 2024 m. priėmė kyšių grynaisiais pinigais ir turtu, kurių bendra suma viršija 268 mln. juanių (38 mln. JAV dolerių).
Teismas nusprendė, kad kyšiais „buvo padaryta ypač didelė žala valstybės ir žmonių interesams, todėl yra pagrindas skirti mirties bausmę“, ir pridūrė, kad Tang Renjianas savo kaltę dėl padarytų nusikaltimų pripažino ir gailėjosi.
Tang Renjiano byloje priimtas nuosprendis yra naujausias, paskelbtas vykdant plataus masto prezidento Xi Jinpingo kovos su korupcija kampaniją, per kurią jau buvo nušalinti keli aukšto rango pareigūnai.
Xi Jinpingo kovos su korupcija šalininkai teigia, kad ši kampanija skatina švarų valdymą, tačiau kritikai tvirtina, kad ji suteikia prezidentui galią susidoroti su politiniais varžovais.
Tang Renjianas pirmiau yra ėjęs šiaurės vakarinės Gansu provincijos gubernatoriaus pareigas bei tarnavęs šalies pietuose esančio Guangsi autonominio regiono pirmininko pavaduotoju.
Nuosprendis jam buvo paskelbtas po to, kai panašūs tyrimai buvo atlikti ir buvusių gynybos ministrų Li Shangfu bei Wei Fenghe atžvilgiu.
Li Shangfu iš pareigų buvo nušalintas praėjus vos septyniems mėnesiams, o vėliau, valstybinės žiniasklaidos teigimu, už nusikaltimus, įskaitant įtariamą kyšininkavimą, buvo pašalintas ir iš Kinijos komunistų partijos.
Pranešama, kad jo įpėdinio Dong Jun atžvilgiu taip pat buvo pradėtas tyrimas dėl kaltinimų korupcija.