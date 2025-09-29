D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė B. Netanyahu

Savaitgalį D. Trumpas pakurstė viltis dėl proveržio siekiant Gazos karo pabaigos. „Mums pavyks“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Pasak D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve Witkoffo, prezidentas prieš kelias dienas susitikime su arabų šalių atstovais pateikė 21 punkto taikos Artimuosiuose Rytuose planą.
Jis, diplomatų duomenimis, be kita ko, numato ilgalaikes paliaubas ir visų „Hamas“ rankose esančių įkaitų paleidimą. Be to, Izraelio pajėgos turi palikti Gazos Ruožą.
Britų žiniasklaida pranešė, kad buvęs britų premjeras Tony Blairas gali vaidinti pagrindinį vaidmenį Gazos Ruožo pereinamojoje vyriausybėje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Benjaminas NetanyahuBaltieji Rūmai
