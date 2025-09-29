Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Spalio 17 d.
VILNIUS TECH
PasaulisĮvykiai

D. Trumpas Baltuosiuose rūmuose priėmė B. Netanyahu

2025 m. rugsėjo 29 d. 21:28
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį Baltuosiuose rūmuose priėmė Izraelio ministrą pirmininką Benjaminą Netanyahu. Pasitikdamas svečią, jis teigė esąs „labai tikras“, kad įmanoma pasiekti susitarimą Gazos kare. Tai jau ketvirtasis B. Netanyahu apsilankymas Baltuosiuose rūmuose nuo tada, kai D. Trumpas sausį pradėjo antrąją savo kadenciją. Po pokalbių abu politikai atsakys į žiniasklaidos atstovų klausimus.
Daugiau nuotraukų (4)
Savaitgalį D. Trumpas pakurstė viltis dėl proveržio siekiant Gazos karo pabaigos. „Mums pavyks“, – rašė jis savo socialiniame tinkle „Truth Social“.
Pasak D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve Witkoffo, prezidentas prieš kelias dienas susitikime su arabų šalių atstovais pateikė 21 punkto taikos Artimuosiuose Rytuose planą.
Jis, diplomatų duomenimis, be kita ko, numato ilgalaikes paliaubas ir visų „Hamas“ rankose esančių įkaitų paleidimą. Be to, Izraelio pajėgos turi palikti Gazos Ruožą.
Britų žiniasklaida pranešė, kad buvęs britų premjeras Tony Blairas gali vaidinti pagrindinį vaidmenį Gazos Ruožo pereinamojoje vyriausybėje.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)Benjaminas NetanyahuBaltieji Rūmai
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.