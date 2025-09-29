D. Trumpas: susitarimas dėl taikos Gazoje jau arti

D. Trumpas su taikos planu supažindino Arabijos pusiasalio valstybių lyderius, o dokumentas buvo paviešintas po JAV prezidento susitikimo su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu.
Tačiau iš karto nebuvo aišku, ar B. Netanyahu pritaria šiam „Išsamiam planui užbaigti Gazos konfliktą“.
Dokumente numatoma 20 pagrindinių punktų, o pagal jį Gazos Ruožas taptų „deradikalizuota zona be teroro“, kad nebekeltų pavojaus kaimynams.
Taikos plane numatoma, kad Gazos Ruože bus dislokuotos „laikinos tarptautinės stabilizavimo pajėgos“, o D. Trumpas vadovaus laikinajai tarptautinei institucijai – „Taikos tarybai“.
Spaudos konferencijos metu jis sakė ne pats pasisiūlęs jai vadovauti, o kad jo paprašė kitų valstybių vadovai.
Pagal susitarimą, islamistų grupuotės „Hamas“ nariai turėtų visiškai nusiginkluoti ir ateityje neužimti jokių pozicijų valdžioje. Tačiau pritariantiems „taikiam sugyvenimui“ būtų pritaikyta amnestija.
Po Izraelio pajėgų pasitraukimo, į Gazos Ruožą būtų leidžiama pritraukti paramą ir investicijas.
Palestiniečiai nebūtų verčiami iš Gazos Ruožo išvykti, o būtų raginami „pasilikti ir kurti geresnę Gazą“.
D. Trumpas spaudos konferencijos metu sakė, kad islamistų grupuotė „Hamas“ kol kas šiam planui nepritaria.
Anot jo, arabų ir musulmonų šalys turės „susitvarkyti su Hamas“, o jeigu to nepadarys, tai JAV visiškai remia Izraelį, kuris „galėtų galutinai pašalinti „Hamas“ keliamą grėsmę“.
Kariuomenės šaltiniai: iš Gazos miesto jau pabėgo 800 tūkst. žmonių
Dėl Izraelio pajėgų sausumos operacijos Gazoje iš miesto ir toliau bėga tūkstančiai žmonių. Miestą jau paliko apie 800 tūkst. palestiniečių, pranešė Izraelio kariuomenės šaltiniai.
Prieš prasidedant šiai sausumos operacijai, Gazos mieste gyveno apie milijonas gyventojų ir vidaus pabėgėlių.
Šių skaičių kol kas nepriklausomai patikrinti nėra galimybės. Šiuo metu nėra ir naujausio palestiniečių vertinimo apie iš miesto pabėgusių žmonių skaičių.
Liudininkai patvirtina, kad žmonės ir toliau bėga iš miesto palestiniečių teritorijos pietuose. Tačiau dabar esą jau mažiau.
Izraelis maždaug prieš dvi savaites pradėjo labai ginčytiną sausumos operaciją Gazos mieste, kad čia sutriuškintų islamistinę palestiniečių organizaciją „Hamas“. Tai sukėlė masinį gyventojų bėgimą.
Karas Gazos Ruože kilo kai 2023 m. spalio 7 d. „Hamas“ ir kitos islamistų grupuotės įsiveržė į pietų Izraelį ir nužudė apie 1,2 tūkst. žmonių bei paėmė daugiau nei 250 įkaitų.
PalestinaBenjaminas NetanyahuDonaldas Trumpas (Donald Trump)
Rodyti daugiau žymių