ES vadovų džiaugsmas: Moldova pasirinko ateitį Europoje, nepaisydama Rusijos spaudimo

„Moldovos žmonės pasisakė ir jų žinia yra tvirta ir aiški. Jie pasirinko demokratiją, reformas ir ateitį Europoje, nepaisydami Rusijos spaudimo ir kišimosi. ES palaiko Moldovą kiekviename žingsnyje“, – socialiniame tinkle X parašė Europos Vadovų Tarybos vadovas A. Costa.
Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pasveikino Moldovos žmones.
„Jokie bandymai sėti baimę ar susiskaldymą negalėjo sugriauti jūsų ryžto“, – sakė ji ir pridūrė, kad Moldovai durys į ES yra atviros ir „mes būsime su jumis kiekviename žingsnyje“.
Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pirmadienį šiltai pasveikino Moldovos prezidentę Maią Sandu ir jos proeuropietišką partiją su pergale rinkimuose ir sakė, kad jos išgelbėjo demokratiją nuo Rusijos kišimosi.
„Reikėjo tikros Moldovos tautos ir asmeniškai Maios Sandu drąsos, kad laimėtumėte šiuos rinkimus“, – sakoma D. Tusko įraše socialinėje žiniasklaidoje.
„Jūs ne tik išgelbėjote demokratiją ir išlaikėte kursą į Europą, bet ir sustabdėte Rusiją, dedančią pastangas perimti viso regiono kontrolę. Gera pamoka mums visiem“, – parašė D. Tuskas.
Maža šalis, kandidatė į ES, besiribojanti su Ukraina ir turinti prorusišką separatistinį regioną, nuo seno itin susiskaldžiusi, ar suartėti su Briuseliu, ar palaikyti sovietmečio santykius su Maskva. Tačiau beveik galutiniai rezultatai rodo, kad M. Sandu Veiksmo ir solidarumo partija (PAS) sekmadienį laimėjo 50,03 proc., o prorusiškas Patriotų blokas – 24,26 proc. balsų.
