Maskvoje – retas protestas prieš V. Putiną

Vieši protestai prieš V. Putiną ir Rusijos karą Ukrainoje tapo retenybe dėl griežtų opresijų ir įstatymų, kurie faktiškai draudžia kariuomenės kritiką. Dešimtys žmonių buvo nubausti baudomis, įkalinti arba priversti pasitraukti į užsienį.
Akcijos organizatoriai, tarp jų Borisas Nadeždinas ir Julija Galiamina, pabrėžė, kad tai nėra protestas, o teisėta pilietinio dalyvavimo forma, kurios uždrausti negalima. Jie ragino naudotis instituciniu keliu, kad būtų išgirstos bendruomenių problemos.
Liudininkai ir nepriklausomi kanalai „Sotavision“, „RusNews“ bei „Activatica“ fiksavo 70–115 metrų ilgio eiles piko metu. Vienas organizatorių anonimiškai pasakojo leidiniui „Agentstvo“, kad vienu metu eilėje stovėjo apie 400 žmonių per 5,5 val. trukusį renginį.
Peticijose prašyta saugoti žaliąsias erdves ir architektūros paveldą, priešintasi mokamiems keliams, griovimams ir socialinių išmokų mažinimui. Kai kurios grupės vienu kartu perdavė šimtus parašų puslapių.
„Viešas pyktis ir noras dalyvauti miesto gyvenime negali būti uždrausti“, – „Telegram“ kanale rašė J. Galiamina. Dalyviai akcentavo, kad pilietinės priemonės išlieka svarbios net ir griežto režimo sąlygomis.
Dalyviai pastebėjo, kad V. Putino priimamasis darbus atliko greičiau nei įprastai, matyt, siekdamas išvengti ilgų eilių. Dokumentus, anot jų, priimdavo be ilgesnių svarstymų.
Panašaus masto protestas paskutinį kartą buvo matytas per 2024 m. kovo prezidento rinkimus, kai opozicijos aktyvistai ragino rinkėjus vidurdienį sutartu laiku rikiuotis prie apylinkių. Šis formatas laikytas simboliniu, bet teisiškai leistinu dalyvavimo būdu.