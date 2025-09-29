Oregonas apskundė teismui D. Trumpo planuojamą JAV kariuomenės dislokavimą Portlande

Šis dislokavimas būtų vykdomas po panašių respublikonų prezidento žingsnių pasiųsti kariuomenę prieš vietos demokratų vadovybės valią Los Andžele ir Vašingtone.
D. Trumpas teigia, kad karius pasiųsti būtina siekiant pažaboti nusikalstamumą ir protestus prieš jo prieštaringai vertinamą ir plataus masto masinės deportacijos kampaniją.
Oregono valstijos ir Portlando miesto valdžios institucijų sekmadienį pateiktame skunde D. Trumpas kaltinamas įgaliojimų viršijimu ir teigiama, kad šis žingsnis „motyvuotas jo noru paversti norma karinių pajėgų naudojimą įprastinei vidaus teisėtvarkos veiklai“, ypač jo politinių oponentų valdomose jurisdikcijose.
Sausį grįžęs į valdžią D. Trumpas įgyvendino kampanijos pažadus persekioti dokumentų neturinčius migrantus ir ėmėsi veiksmų, kuriais, pasak teisininkų ir nevyriausybinių organizacijų, buvo dažnai pažeidžiamos žmogaus teisės.
Pastarosiomis savaitėmis respublikonų prezidentas taip pat pažadėjo kovoti su smurtu, kurį, jo teigimu, vykdo tariamas kairiųjų „vidaus teroristų“ tinklas – jo kritikai sako, kad taip siekiama nutildyti kitaminčius.
Savo skunde Oregono valdžia teigė, kad siųsti Nacionalinę gvardiją į Portlandą nebuvo reikalo, nes, priešingai nei teigia D. Trumpas, protestai prieš Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE) ten buvo nedidelio masto ir taikūs.
Skunde teigiama, kad protestuose paprastai dalyvauja mažiau nei 30 žmonių, o nuo birželio vidurio per juos nebuvo suimtas nė vienas žmogus. „Tačiau (Trumpo) didelio masto karių dislokavimas grasina eskaluoti įtampą ir kursto naujus neramumus“, – sakoma dokumente.
Pastarosiomis savaitėmis Portlande ir kituose miestuose protestuotojai protarpiais blokuodavo įėjimus į ICE patalpas, dėl to kildavo susirėmimų, kai agentai bandydavo atlaisvinti teritoriją.
Anksčiau, reaguodama į D. Trumpo šeštadienio pranešimą, Oregono gubernatorė Tina Kotek sakė, kad jai nebuvo pateikta jokios informacijos dėl karių dislokavimo.
„Nėra jokio sukilimo, nėra jokios grėsmės nacionaliniam saugumui, ir nėra jokio poreikio karinėms pajėgoms būti mūsų didžiausiame mieste“, – sakė ji žurnalistams.
Portlando meras Keithas Wilsonas karių dislokavimą pavadino „nepageidaujamu, nereikalingu ir neamerikietišku“.
Pirmą kartą D. Trumpas dislokavo karius Los Andžele birželį, nepaisydamas valstijos gubernatoriaus demokrato ir sukeldamas tebesitęsiantį teisinį ginčą dėl prezidento įgaliojimų ribų.
Vėliau kariai ir federaliniai agentai buvo pasiųsti į JAV sostinę, tuo pačiu buvo grasinama kitiems didiesiems miestams, įskaitant Čikagą.